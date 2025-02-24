Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Білого дому у Вашингтоні для проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Посадовці будуть обговорювати перспективи припинення війни в Україні, повідомляє Reuters.

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Лідери G7, Макрон і Трамп обговорять війну в Україні – подробиці

Обидва глави держав приєднаються до відеоконференції з іншими лідерами країн G7, після чого проведуть двосторонню зустріч.

Завершенням їхньої програми стане спільна пресконференція.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з Дональдом Трампом пізніше цього тижня.

Це відбудеться на тлі зростаючого занепокоєння в Європі щодо жорсткішої позиції Трампа стосовно України.

Очікується, що Еммануель Макрон і Кір Стармер намагатимуться відрадити Трампа від поспішного укладення угоди про припинення вогню у війні між Росією та Україною.

Вони прагнуть залучити до цього процесу європейські країни та порушити питання військових гарантій для України.

План Британії та Франції − подробиці

20 лютого прем’єр-міністр Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план розміщення в Україні близько 30 тисяч європейських військових.

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У разі успішного досягнення мирної угоди між Україною та Росією за підтримки США, Велика Британія та Франція планують створити спільні європейські військові сили для гарантування безпеки українських міст, портів та критичної інфраструктури від можливих російських агресій у майбутньому.

Західні офіційні особи повідомили, що чисельність цих сил не перевищить 30 тисяч осіб. Головний упор буде зроблено на протиповітряну та військово-морську оборону.

Наземні війська будуть присутні в обмеженій кількості та не будуть дислоковані поблизу лінії фронту на сході України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що “готовий і хоче” відправити британські війська в Україну для забезпечення виконання мирної угоди.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для створення об’єднаних Збройних сил Європи.