У понеділок Apple заявила, що 20 000 її нових співробітників будуть в основному займатися дослідженнями і розробками, кремнієвою інженерією, розробкою програмного забезпечення, а також штучним інтелектом і машинним навчанням.

Компанія оголосила про плани відкрити у 2026 році новий виробничий центр у Х’юстоні, штат Техас, де збиратимуть сервери, які «відіграють ключову роль у забезпеченні роботи Apple Intelligence» - частини ШІ-продуктів компанії - і де будуть створені «тисячі робочих місць».

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Також планується відкриття виробничої академії Apple в Детройті, яка «допоможе компаніям перейти до передового виробництва».

«Ми впевнені в майбутньому американських інновацій, і ми пишаємося тим, що продовжуємо розвивати наші давні інвестиції в США, вкладаючи 500 мільярдів доларів у майбутнє нашої країни», - заявив у своїй заяві генеральний директор Apple Стівен Кук.

Постачальники Apple вже виробляють кремній на 24 заводах у 12 штатах, включаючи Аризону, Колорадо, Орегон і Юту.

- Збільшення витрат -

У січні Кук привітав «найкращий квартал в історії Apple», коли компанія отримала 36,3 мільярда доларів квартального прибутку.

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Америка залишається найбільшим ринком для Apple з виручкою в $56,2 млрд, тоді як Європа продемонструвала сильне зростання на рівні $33,9 млрд.

Компанія сподівається, що клієнти купують останні моделі iPhone завдяки новим можливостям штучного інтелекту. Разом з Apple, інші технологічні гіганти, такі як Google, Microsoft і Amazon, переконані, що генеративний ШІ - це наступна глава в розвитку обчислювальної техніки, і збільшують витрати, щоб не залишитися позаду.

Заява, зроблена в понеділок, з’явилася через кілька днів після того, як Трамп заявив, що Apple планує інвестувати «сотні мільярдів доларів» у Сполучені Штати, коли він розтрубив про успіх свого тарифного плану в стимулюванні американської економіки.

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Трамп припустив, що більше компаній також планують збільшити інвестиції в США, не називаючи при цьому жодних імен.

Президент-республіканець використав тарифи - митні збори на імпортні товари - як торговельну зброю, запровадивши 10-відсоткові мита на товари з Китаю і погрожуючи ними на такі продукти, як напівпровідники, автомобілі та фармацевтичні препарати.

Його адміністрація стверджує, що вищі витрати заохочуватимуть компанії виробляти продукцію в Сполучених Штатах. Критики кажуть, що тарифи можуть підвищити ціни для споживачів.