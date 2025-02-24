Вашингтон розглядає можливість відкликання своєї підтримки заяви «Групи семи», яка присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

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США можуть зірвати заяву G7 до річниці повномасштабної війни в Україні

За інформацією агентства, США висловили заперечення щодо певних формулювань документа, які різко засуджують дії Росії та повторюють жорстку риторику попередніх років.

Також, за даними джерел, Вашингтон не підтримав ініціативу щодо посилення енергетичних санкцій, які спрямовані на те, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів для досягнення стійкого миру.

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Переговори щодо узгодження фінального тексту заяви тривають, проте США попередили, що можуть не схвалити документ у разі незгоди з його змістом.

Представник Білого дому зазначив, що найближчим часом відбудеться зустріч, на якій лідери обговорять спільні зусилля щодо припинення війни, йдеться у матеріалі.

Раніше Financial Times писало, що США висловили заперечення проти прямого згадування Росії як агресора в заяві G7 до річниці повномасштабного вторгнення.

Вашингтон вважає, що така риторика може послабити єдність G7 та ускладнити дипломатичні зусилля у врегулюванні конфлікту.

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Україна не визнаватиме гранти США як борги, - Зеленський

23 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що він не визнаватиме угоду, за якою Україна буде винна США 500 мільярдів доларів.

За словами президента, Україна отримала від Сполучених штатів 100 мільярдів доларів допомоги.

«Я знаю, що у нас було 100 (млрд доларів - ред.) і я не збираюся визнавати 500, хто б що не говорив», - зазначив Зеленський.