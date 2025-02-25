Президент Росії Владімір Путін заявив, що він відкритий для іноземних інвестицій, зокрема з США, для розробки мінеральних ресурсів в Росії та тимчасово окупованій території України.

Путін підтримує ідею США інвестувати в копалини на окупованих територіях України

Після скликання засідання кабінету міністрів для обговорення російських мінеральних і рідкоземельних ресурсів Путін заявив у телевізійних коментарях, що Росія “повинна робити більше” для використання провідних світових запасів, додавши, що він “із задоволенням” працюватиме з іноземними інвестиціями для розвідки цих ресурсів, у тому числі на “нових територіях”, а саме в регіонах окупованої України.

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“Ми б із задоволенням працювали з будь-якими іноземними партнерами, в тому числі з американцями”, - сказав Путін, повідомляє The Moscow Times.

“Ми також готові залучати іноземних партнерів на наші так звані нові території - наші історичні території, які повернулися до складу Росії“, - додав Путін, маючи на увазі українські території під російською окупацією.

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“Там теж є певні резерви. Ми готові працювати з нашими партнерами, в тому числі з американцями, і в наших нових регіонах”.

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Наприкінці 2022 року Росія оголосила про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після проведення так званих референдумів на окупованих територіях України. Київ і західні уряди заявили, що голосування порушило міжнародне право, і визнали його нелегітимним і нерепрезентативним.

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов заявив у вересні 2024 року, що Росія прагне захопити всі чотири регіони силою у 2025 році.

Коментарі Путіна з’явилися на тлі нещодавнього тиску на Україну президента США Дональда Трампа, який змусив її підписати угоду, що передбачає вилучення 50% прибутку від прав на видобуток корисних копалин та інших ресурсів на користь США в якості компенсації за американську допомогу.

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Однак президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що прибуток, передбачений у проєкті угоди, значно перевищує те, що отримала Україна, і відмовився підписувати угоду Трампа в її нинішньому вигляді, заявивши, що він не може дозволити “десяти поколінням українців” виплачувати цей борг, повідомляє CNN.