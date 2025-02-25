На екстреному засіданні 6 березня Європейська рада зосередиться на обговоренні посилення оборонної здатності Європи, а також на підвищенні бойової потужності України та її позицій у майбутніх мирних переговорах.

Про це у межах спільного брифінгу для ЗМІ заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає кореспондент Укрінформу.

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Єврорада обговорить посилення України та захист східних кордонів ЄС

Лідери країн ЄС на засіданні Євроради 6 березня говоритимуть про посилення оборонних можливостей Європи.

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«Ми всі добре знаємо, що Росія є загрозою не лише в Україні, але й для загальноєвропейської безпеки, особливо на східному фланзі – Польща, країни Балтії, Румунія. Це виклик для усіх нас, а не лише для цих країн»,- підкреслив він і додав, що пріоритетом ЄС буде захист східних кордонів Спільноти.

За його словами, другим пунктом засідання Євроради на наступному тижні буде посилення позицій України.

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Україна не погодиться на рішення, прийняті без її участі, і висловив прагнення до отримання надійних гарантій безпеки.

«Ми підтримуємо Україну з першого дня війни і продовжуватимемо це робити й надалі: на період війни, під час майбутніх мирних переговорів, потім - у підтриманні миру, відбудові, а також вступу до ЄС»,- наголосив президент Євроради.

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Кошта зауважив, що лідери ЄС на засіданні 6 березня обговорять, «як можна вже зараз посилити європейську підтримку для України щодо зміцнення української позиції у війні та під час майбутніх мирних переговорів».

Президент Євроради збирає лідерів ЄС на позачерговий саміт

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачерговий саміт лідерів країн-членів ЄС на 6 березня.

«Я вирішив скликати позачергове засідання Європейської ради 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки.

Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне зобов’язання протистояти цим викликам на рівні ЄС: посилення європейської оборони, рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України», - написав Кошта.

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24 лютого до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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