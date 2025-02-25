На екстреному засіданні 6 березня Європейська рада зосередиться на обговоренні посилення оборонної здатності Європи, а також на підвищенні бойової потужності України та її позицій у майбутніх мирних переговорах.

Про це у межах спільного брифінгу для ЗМІ заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає кореспондент Укрінформу.

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Єврорада обговорить посилення України та захист східних кордонів ЄС

Лідери країн ЄС на засіданні Євроради 6 березня говоритимуть про посилення оборонних можливостей Європи.

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«Ми всі добре знаємо, що Росія є загрозою не лише в Україні, але й для загальноєвропейської безпеки, особливо на східному фланзі – Польща, країни Балтії, Румунія. Це виклик для усіх нас, а не лише для цих країн»,- підкреслив він і додав, що пріоритетом ЄС буде захист східних кордонів Спільноти.

За його словами, другим пунктом засідання Євроради на наступному тижні буде посилення позицій України.

Більше по темі Сибіга наголосив на необхідності зміцнення оборони України та Європи Україна не погодиться на рішення, прийняті без її участі, і висловив прагнення до отримання надійних гарантій безпеки.

«Ми підтримуємо Україну з першого дня війни і продовжуватимемо це робити й надалі: на період війни, під час майбутніх мирних переговорів, потім - у підтриманні миру, відбудові, а також вступу до ЄС»,- наголосив президент Євроради.

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Кошта зауважив, що лідери ЄС на засіданні 6 березня обговорять, «як можна вже зараз посилити європейську підтримку для України щодо зміцнення української позиції у війні та під час майбутніх мирних переговорів».

Президент Євроради збирає лідерів ЄС на позачерговий саміт

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачерговий саміт лідерів країн-членів ЄС на 6 березня.

«Я вирішив скликати позачергове засідання Європейської ради 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки.

Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне зобов’язання протистояти цим викликам на рівні ЄС: посилення європейської оборони, рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України», - написав Кошта.

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24 лютого до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.