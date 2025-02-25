Прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер буде ходити по дипломатичному канату в четвер, коли він відвідає Білий дім, намагаючись уникнути серйозних розбіжностей з президентом США Дональдом Трампом з кількох гострих питань.

Його візит відбувається по гарячих слідах президента Франції Емманюуеля Макрона, який після переговорів з Трампом у Вашингтоні в понеділок заявив про свою віру в те, що «є шлях вперед».

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Ось теми, які, як очікується, будуть на порядку денному, коли лідер лейбористів Стармер і президент-республіканець проведуть свою першу двосторонню зустріч після повернення Трампа до Білого дому минулого місяця.

Трамп і Стармер говоритимуть про Україну - що варто знати

Початок переговорів Вашингтона з Москвою щодо припинення війни Росії в Україні та відсторонення Європи від цього процесу, ймовірно, буде домінувати в дискусіях в Овальному кабінеті.

Стармер хоче виступити в ролі «моста» між Європою та Сполученими Штатами, щоб гарантувати, що будь-яке врегулювання конфлікту надасть Україні територіальні гарантії та гарантії безпеки.

Для цього Стармеру доведеться балансувати на тонкій грані між підтримкою президента України Володимира Зеленського і тим, щоб не дратувати Трампа, який веде словесну війну з українським лідером.

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Стармер, ймовірно, наполягатиме на тому, що будь-які європейські «сили заспокоєння», надіслані для моніторингу перемир’я, потребуватимуть «підтримки» з боку США у вигляді повітряного прикриття, сподіваючись, що його пропозиція розмістити британські війська в Україні заспокоїть Трампа.

Острови Чагос - що говоритиме Стармер Трампу

Стармер намагатиметься переконати Трампа підписати рішення британського уряду про повернення островів Чагос Маврикію і заплатити колишній колонії за доступ до ключової військової бази США і Великої Британії.

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Стармер наполягає на тому, що міжнародні правові рішення поставили під сумнів право власності Великої Британії на архіпелаг, і лише угода з Маврикієм може гарантувати подальше використання американської бази на острові Дієго-Гарсія.

Але перед вступом на посаду держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ця угода становить «серйозну загрозу», стверджуючи, що вона віддає острови країні, яка є союзником Китаю.

База знаходиться в оренді у США і є одним з ключових військових об’єктів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де Вашингтон використовує її як центр базування бомбардувальників і кораблів дальнього радіусу дії.

Британія і Маврикій домовилися, що адміністрація Трампа матиме право голосу щодо остаточних умов угоди.

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Схвалення дозволило б Стармеру відійти від теми, яка викликала значну критику всередині країни.

Прем’єр Британії та Трамп обговорюватимуть тарифи

Стармер намагатиметься переконати Трампа, що заплановані ним 25-відсоткові тарифи на імпорт сталі та алюмінію, які мають набути чинності наступного місяця, завдадуть шкоди як Америці, так і Британії.

Британія експортує близько 10% своєї сталі до Сполучених Штатів, поставивши туди у 2023 році майже 400 мільйонів фунтів стерлінгів (495 мільйонів доларів).

Британський міністр бізнесу Джонатан Рейнольдс заявив цього місяця, що Британія відправляє до Америки «дуже спеціалізовану, відносно нішеву продукцію, якої потребують США».

Тарифи «будуть негативними для нас, вони будуть негативними і для США», - сказав він в інтерв’ю BBC.

Про торговельну угоду -

Стармер прагне дати поштовх переговорам між США і Великою Британією щодо угоди про вільну торгівлю, які зайшли в глухий кут.

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Сполучені Штати є найбільшим двостороннім торговельним партнером Великої Британії і найбільшим експортним ринком за межами Європейського Союзу.

Але переговори про вільну торгівлю, які прихильники Брекзиту рекламували як головну перевагу виходу з ЄС, зайшли в глухий кут у 2021 році.

Попередній уряд консерваторів уклав кілька менших угод з окремими штатами США.

Торговельна угода суттєво допомогла б Стармеру в його місії зі стимулювання економічного зростання Великої Британії.

Про сектори Гази

Позиція Стармера щодо зруйнованого війною сектору Гази суперечить позиції Трампа.

Президент США припустив, що Сполучені Штати могли б взяти під свій контроль палестинську територію і зробити її «Рив’єрою Близького Сходу».

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Його пропозиція передбачала б переселення жителів Гази в інші країни.

Але Стармер наполягає на тому, що палестинці «повинні бути допущені додому», і «ми повинні бути з ними в цьому відновленні на шляху до рішення про дві держави».