У середу Україна завдала масованих ударів дронами-камікадзе по нафтопереробних заводах, портових спорудах і об’єктах протиповітряної оборони на окупованому Кримському півострові і материковій частині Росії, спричинивши пожежі на кількох об’єктах.

Ударам передував сплеск активності розвідувальної авіації НАТО над Румунією і Чорним морем, але прямий зв’язок між ними не вдалося підтвердити.

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Літак Flypast #13 ‘GOOSE’ Королівських ВПС Великої Британії. Стілтон, Пітерборо, 7 жовтня 2018 р. Фото: Alan Wilson (Wikicommons)

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Хвилі безпілотників летіли над Чорним морем групами від п’яти до десяти до західного чорноморського узбережжя Росії і Краснодарського краю. В результаті постраждали портова інфраструктура поблизу порту Темрюк у Керченській протоці, нафтопереробний завод і нафтові резервуари поблизу Анапи, а також великий об’єкт з виробництва і зберігання палива поблизу Туапсе. Обидва НПЗ належать гігантському державному енергетичному конгломерату «Роснефть».

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Більше по темі Безпілотники атакували надважливій порт Росії в Чорному морі – що відомо Група безпілотників у ніч проти середи, 26 лютого, атакували морський порт у Туапсе, що у Краснодарському краї РФ.

На відео, розміщеному в соціальних мережах, видно, як над яскраво освітленим Туапсе летять вгору зенітні ракети, а в морі стріляють зенітні гармати. Чутно гудіння дронів, вибухи на землі та черги пострілів зі стрілецької зброї.

Незалежна російська інформаційна агенція «Астра» повідомила про пошкодження трубопроводів і нафтопереробного заводу в Туапсе: два безпілотники прорвали систему протиповітряної оборони і влучили в об’єкти НПЗ. Пошкодження призвели до зупинки технологічного обладнання та незначного розливу нафти, йдеться у повідомленні.

Інші російські інформаційні платформи повідомляють, що на заводі була виведена з ладу установка крекінгу ЕЛПУ-АВТ, яка здійснює електрознесолення і зневоднення нафти, а також атмосферну і вакуумну перегонку.

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Раніше, в січні, українські безпілотники вже виводили з ладу цю установку. У середу вибуховою хвилею і уламками були пошкоджені два будинки, а також був знищений цивільний автомобіль, йдеться в повідомленні Astra.

Глобальна супутникова мережа спостереження за пожежами FIRMS, якою керує NASA, не зафіксувала жодних серйозних пожеж на заході Росії. Серйозна пожежа була зафіксована на заході Криму біля села Новоіванівка. Раніше в цьому районі були розгорнуті російські засоби протиповітряної оборони. Було незрозуміло, що стало причиною пожеж і що саме горіло.

Вибухи, можливо, пов’язані з українськими дронами, були зафіксовані поблизу Севастополя, а також у глибині півострова біля військових аеродромів Саки і Красногвардійське. Росіяни використовують ці бази переважно для завдання авіаударів по цілях на півдні України.

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До жовтня 2023 року Севастополь був базою колись потужного Чорноморського флоту Росії, але дальні удари українських безпілотників і ракет змусили Москву перебазувати вцілілі військові кораблі до морських портів на материковій частині Росії.

Російські соціальні мережі повідомили про потужні вибухи, що сталися незадовго до 4 години ранку поблизу Феодосії. У цьому районі базуються російські установки спостереження за повітрям і морем та невеликі підрозділи ВМС.

Міністерство оборони Росії заявило, що збило 128 українських безпілотників переважно над окупованим Кримським півостровом і Краснодарським краєм на західному узбережжі Чорного моря і що всі вони були знищені без жертв і значних пошкоджень на землі.

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Кремлівські чиновники неодноразово звинувачували НАТО в тому, що її авіація веде розвідку і спостереження в повітряному просторі над західним узбережжям Чорного моря з метою виявлення місць розташування російських засобів ППО і бойових літаків, а потім передає розвіддані українським військовим для завдання ударів безпілотниками.

Ні НАТО, ні Збройні сили України прямо не підтвердили ці заяви, але заявили, що союзники України допомагають їй наданням розвідданих.

У середу вранці платформи відстеження польотів з відкритим вихідним кодом показали незвично високу концентрацію військових літаків НАТО, в тому числі бойових літаків ВПС Франції, над західною частиною Чорного моря.

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За даними цивільної платформи FlightRadar24, станом на 7 годину ранку два розвідувальні літаки країн НАТО і два винищувачі ВПС Франції перебували у відкритому міжнародному повітряному просторі між Румунією і Кримським півостровом.

Серед ідентифікованих літаків були морський розвідувальний літак ВМС Туреччини ATR 72-600 з позивним TRUVA01, літак ВПС Франції Mirage 2000 з позивним CARNAC11, другий літак ВПС Франції Mirage 2000 з позивним CARNAC12 і радіоелектронний літак Bombardier Challenger 650 Artemis американського виробництва, який вилетів з авіабази «Міхаїл Когелнічану», головного аеродрому НАТО поблизу румунської Констанци.

На цьому знімку екрану, зробленому Kyiv Post, видно маршрут польоту винищувача ВПС Франції Mirage 2000, позивний CARNAC12, який відстежується місцевими станціями повітряного стеження поблизу міста Таргу-Муреш і зникає на шляху до західного узбережжя Чорного моря. (Коли винищувачі летять у строю на відстані кількох сотень метрів один від одного, ведучий літак «пищить» кодом цивільного транспондера. Чи пояснює це зникнення CARNAC12 з поля зору, Kyiv Post не може підтвердити). Інші сайти відстеження підтвердили, що винищувач брав участь у серії польотів авіації НАТО, які відбулися невдовзі після ударів українських безпілотників по російських цілях у Криму і на заході Росії.

Mirage 2000 – це багатоцільовий винищувач, який зазвичай виконує завдання з протиповітряної оборони або атак наземних цілей, але цього разу французькі ВПС доручили винищувачам менш типову роль – розвідку.

Два літака Mirage 2000 вперше були помічені на цивільних радарах поблизу міста Таргу-Муреш на заході Румунії. Як показало дослідження Kyiv Post, «Міражі», ймовірно, увійшли в міжнародний повітряний простір західніше Криму за одну-три години після ударів українських дронів.

Українська військово-інформаційна платформа «Кримський вітер», посилаючись на власне дослідження, повідомила, що один із двох французьких винищувачів мав на борту передову систему радіоелектронної розвідки (SIGINT) під назвою ASTAC. Вироблений конгломератом Thales Group зі штаб-квартирою в місті Медон, що на острові Уль-де-Франс, ASTAC є головним пристроєм повітряної розвідки французьких ВПС.

Польотні дані, зібрані українською військово-інформаційною платформою «Кримський вітер», свідчать про високу концентрацію літаків-розвідників і винищувачів НАТО над водами на захід від Криму за кілька годин після масованих ударів, яких українські безпілотники завдали по півострову в середу. Цьому передував сплеск активності літаків-розвідників НАТО в цьому районі в понеділок і вівторок.

Це виявлення апарату ASTAC (поки що непідтверджене) стало першим повідомленням про використання французькими військовими цієї системи поблизу території, контрольованої Росією. Інші літаки – натівські або російські – також могли перебувати в повітрі, але з вимкненими транспондерами, щоб їх не бачили цивільні системи стеження за польотами.

Авіаційні підрозділи НАТО з розвідки, спостереження і рекогносцировки патрулюють повітряний простір над Чорним морем протягом десятиліть, проте розвідувальні патрулі в напрямку контрольованого Росією повітряного простору навколо Криму відбуваються нечасто. Повітряні патрулі НАТО над Чорним морем у супроводі винищувачів відбуваються ще рідше. Присутність французьких винищувачів у цьому повітряному просторі за кілька годин після українських ударів по Криму є безпрецедентною за всю російсько-українську війну.

У понеділок і вівторок, напередодні масованоїї атаки безпілотників, планувальники НАТО активізували повітряні операції над східною частиною Румунії і західною частиною Чорного моря, перейшовши від типового патрулювання одним літаком один раз або двічі на тиждень до важких комбінованих операцій зі спостереження, в яких беруть участь літаки щонайменше чотирьох країн НАТО.

У понеділок у небі на сході Румунії спостерігалося рідкісне перебування одночасно двох літаків AWACS. Під час місій НАТО такі літаки летять під прапором Люксембургу. Неподалік перебував британський літак-заправник KC-135.

У вівторок літак AWACS, що базується в німецькому Гельзенкірхені, літав над східною частиною Румунії паралельно Криму протягом щонайменше чотирьох годин. Присутність літака AWACS в румунському повітряному просторі протягом двох днів поспіль є рідкісним явищем.

У вівторок над південно-східною частиною Румунії також були помічені три інші розвідувальні літаки: Bombardier Challenger без прапора, чотиримоторний літак Королівських ВПС Великої Британії SIGINT ISR RC-135W Rivet Joint, розвідувальний літак італійських ВПС Gulfstream 6550, а також один винищувач ВПС Франції Mirage 2000.

На початку 2025 року Україна розпочала кампанію дальніх бомбардувань російських нафтопереробних заводів. За даними «Астри», безпілотники ЗСУ атакували щонайменше 28 об’єктів паливно-енергетичного комплексу в 16 регіонах Російської Федерації. Деякі великі об’єкти, такі як нафтопереробні заводи в Туапсе і Рязані, були атаковані до трьох разів.