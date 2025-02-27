Франція розглядає можливість імпорту критично важливих мінералів з України для забезпечення потреб власного військово-промислового комплексу.

Про це міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив Franceinfo.

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Франція хоче укласти з Україною угоду про мінеральні ресурси

Лекорню наголосив, що метою переговорів є забезпечення стратегічних потреб французької оборонної промисловості у ключових матеріалах на довгострокову перспективу, а не компенсація за надану Україні допомогу.

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Ця позиція відрізняється від українсько-американської угоди про копалини, яку завтра буде обговорювати Президент України Володимир Зеленський з президентом США Дональдом Трампом.

Міністр повідомив, що ініціатива щодо переговорів про рідкоземельні елементи виходить безпосередньо від президента Макрона.

Вони ведуться на національному, а не на загальноєвропейському рівні, починаючи з жовтня минулого року.

Візит Зеленського до США - що відомо

Президент Володимир Зеленський зазначав, що візит до США був запропонований українській стороні.

“Візит нам запропонували. Офіси працюють: який формат, коли. Там є робоча дата. Офіси на зв’язку”, – сказав Зеленський. Він уточнив, що це може бути п’ятниця.

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Президент наголосив, що дуже хоче здійснити цей візит, оскільки для нього важливо почути, що допомога США не буде зупинена.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що прийме свого українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні 28 лютого.

У ЗМІ опублікували повний текст так званої “Угоди про копалини” між Україною та США, про яку останнім часом постійно говорить президент США Дональд Трамп.