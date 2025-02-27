Відділення Іллінойс Українського Конґресового Комітету Америки (УККА) провело захід з адвокації на користь України. За два дні представники громади зустрілися з 11 сенаторами (8 республіканцями та 3 демократами) і 14 конгресменами, повідомили в УККА. 

“Серед нас були як досвідчені фахівці з адвокації, так і ті, хто долучився вперше”, – розповіли в УККА.

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На кожній зустрічі делегація наголошувала, що більшість американців, а саме 92%, підтримують Україну. 

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“Ми виступали за мир через силу, гарантії безпеки, встановлення справедливості за воєнні злочини та повернення викрадених дітей і військовополонених. Також ми звернули увагу на потенційні геополітичні наслідки безкарності Путіна, небезпеку дезінформації та на те, що Росія є і слабкою, і такою, що зазнає поразки”, – написали в УККА.

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Під час дискусій також йшлося про роль заморожених активів, а також те, як результат війни вплине на національну безпеку і стратегічні інтереси США.

“Ми закликали до підтримки конкретних законодавчих ініціатив, створення нових політик і використання впливу в мирних переговорах. Наш меседж був чітким: не недооцінюйте український народ – він вистояв перед імперією зла не завдяки американській зброї, а тому, що відмовився бути під владою автократичних режимів”, – написали в УККА. 

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Захід з адвокації на користь України – “Українські дні” (“Ukrainian Days”) відбувся з 24-25 лютого у Вашингтоні, столиці США. 

Також 26 лютого відбувся 17 щорічний безпековий діалог Україна-США, організований УККА. Тема заходу – “Оцінка можливостей та потреб оборони України після трьох років війни”. Участь у заході взяли провідні експерти з оборонної тематики.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
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