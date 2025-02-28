Триває 1101-ша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. ЗСУ продовжують стратегічну оборонну операцію та відбивають і стійко стримують наступ окупантів.
Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?
За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 128 боєзіткнень.
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За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 91 авіаційного удару, застосував одну ракету та скинув 128 КАБ. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 162 — із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 2865 дронів-камікадзе.
На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі.
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На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Васюківки та Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Кримського та Торецька.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке.
На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Чарівного.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Степового, П’ятихаток та Кам’янського.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Куп’янському та Придніпровському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.
Операція у Курській області триває – що варто знати
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.
Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 405 обстрілів, зокрема 15 - із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.
Втрати Росії у війні проти України − подробиці
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 17 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 172 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 126 автомобілів та 4 одиниці спецтехніки окупантів.
Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1150 солдатів супротивник. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 874560 (+1060) осіб
- танків ‒ 10222 (+13) од.
- бойових броньованих машин ‒ 21234 (+17) од.
- артилерійських систем – 23755 (+69) од.
- РСЗВ – 1303 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 1087 (+0) од.
- літаків – 370 (+0) од.
- гелікоптерів – 331 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27274 (+172) од.
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0) од.
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38994 (+126)од.
- спеціальна техніка ‒ 3763 (+4)од.