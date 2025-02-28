Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що призначення нового російського посла затримується через ворожі висловлювання з боку російської влади, сказав він в ефірі TV8.

Молдова розкритикувала візит посла РФ до Придністров’я

Попшой висловив невдоволення щодо візиту російського посла Олега Озерова до Придністров’я в січні, стверджуючи, що такі дії не сприяють налагодженню зв’язків між Молдовою та Росією.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Кишинів не підтримує практику, коли деякі іноземні посли відвідують Придністров’я без попередньої згоди для переговорів з представниками самопроголошеної місцевої влади, зазанич посадовець.

Advertisement

«Можливо, це тонке послання, жест такої «дружби», який вони намагаються донести до нас. Ті, у кого є очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути, розуміють, що це не зовсім так, особливо в контексті російських безпілотників, які порушують наш повітряний простір і падають поблизу будинків громадян», - заявив Попшой.

Росія переслідує українців на окупованих територіях
Більше по темі

Росія переслідує українців на окупованих територіях

Росія створила новий фільтраційний табір на 1000 осіб на окупованих територіях України, в якому перевіряють тих, хто ще не має російського паспорта, перевіряють на лояльність до Москви.

Міністр нагадав, що Озеров не має права проводити офіційні зустрічі, оскільки його акредитація ще не завершена.

Він додав, що подібні зустрічі неприпустимі навіть для затвердженого, але ще не акредитованого посла.

Advertisement

Міністр висловив сумнів щодо статусу зустрічі, зауваживши, що в Придністров’ї, яке є частиною Молдови, немає «високопоставлених чиновників», що робить ситуацію неоднозначною.

Очільник  МЗС заявив, що на даний момент відсутні значні причини для відхилення кандидатури Олега Озерова на посаду російського посла в Кишиневі.

Проте він не назвав конкретних термінів завершення процесу, який триває вже майже п’ять місяців.

За словами Попшоя, процес гальмують недружні заяви Кремля на адресу Молдови.

«Він був близький до акредитації, але в ці ж дні пішов шквал украй недружніх і навіть агресивних заяв на адресу Молдови з боку деяких російських представників, і саме тому рішення відклали», - підкреслив Попшой.

Advertisement

На початку лютого президент Молдови Майя Санду заявила, що процедура призначення російського посла затягнулася через «численні неправдиві та недружні заяви Кремля на адресу Республіки Молдова».

Вона також додала, що це питання буде вирішено найближчим часом.

Нова стратегія оборони Молдови сфокусована на протидію Росії

Парламент Молдови схвалив нову стратегію оборони, в якій Росія названа основним ризиком для національної безпеки.

Головними загрозами у десятирічній стратегії названо загрози, пов’язані з Росією:

  • війна в Україні та її можливе розширення в Одеській області
  • російські гібридні атаки з боку Росії
  • розташовані на території Молдови російські війська та військові формування невизнаного Придністров’я.
Київ Пост
Київ Пост
Більше про Росія
Сили оборони знищили склад боєприпасів росіян у районі Селидового та уразили Ільський НПЗ Росія
Сили оборони знищили склад боєприпасів росіян у районі Селидового та уразили Ільський НПЗ
Київ Пост
8г тому
Каллас вважає, що Трамп піддався на російський наратив щодо НАТО Росія
Каллас вважає, що Трамп піддався на російський наратив щодо НАТО
Київ Пост
10г тому
США та РФ у Стамбулі домовилися на наступну зустріч Росія
США та РФ у Стамбулі домовилися на наступну зустріч
За матеріалами Укрінформ
12г тому
Трамп продовжив санкції проти РФ на рік Росія
Трамп продовжив санкції проти РФ на рік
Київ Пост
14г тому
Читати далі
Індія скоротила імпорт російської нафти до мінумуму через санкції Росія
Індія скоротила імпорт російської нафти до мінумуму через санкції
Київ Пост
2г тому
Росія призначила нового посла в США після стамбульських переговорів Росія
Росія призначила нового посла в США після стамбульських переговорів
За матеріалами AFP
5г тому
Росія переслідує українців на окупованих територіях Росія
Росія переслідує українців на окупованих територіях
Київ Пост
7г тому
Сі та Шойгу обговорили в Пекіні зміцнення китайсько-російських відносин Росія
Сі та Шойгу обговорили в Пекіні зміцнення китайсько-російських відносин
За матеріалами AFP
8г тому
" Попередній Каллас вважає, що Трамп піддався на російський наратив щодо НАТО
Далі » Кім Чен Ин наказав тримати у бойовій готовності ядерну зброю