Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що призначення нового російського посла затримується через ворожі висловлювання з боку російської влади, сказав він в ефірі TV8.

Молдова розкритикувала візит посла РФ до Придністров’я

Попшой висловив невдоволення щодо візиту російського посла Олега Озерова до Придністров’я в січні, стверджуючи, що такі дії не сприяють налагодженню зв’язків між Молдовою та Росією.

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Кишинів не підтримує практику, коли деякі іноземні посли відвідують Придністров’я без попередньої згоди для переговорів з представниками самопроголошеної місцевої влади, зазанич посадовець.

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«Можливо, це тонке послання, жест такої «дружби», який вони намагаються донести до нас. Ті, у кого є очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути, розуміють, що це не зовсім так, особливо в контексті російських безпілотників, які порушують наш повітряний простір і падають поблизу будинків громадян», - заявив Попшой.

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Міністр нагадав, що Озеров не має права проводити офіційні зустрічі, оскільки його акредитація ще не завершена.

Він додав, що подібні зустрічі неприпустимі навіть для затвердженого, але ще не акредитованого посла.

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Міністр висловив сумнів щодо статусу зустрічі, зауваживши, що в Придністров’ї, яке є частиною Молдови, немає «високопоставлених чиновників», що робить ситуацію неоднозначною.

Очільник МЗС заявив, що на даний момент відсутні значні причини для відхилення кандидатури Олега Озерова на посаду російського посла в Кишиневі.

Проте він не назвав конкретних термінів завершення процесу, який триває вже майже п’ять місяців.

За словами Попшоя, процес гальмують недружні заяви Кремля на адресу Молдови.

«Він був близький до акредитації, але в ці ж дні пішов шквал украй недружніх і навіть агресивних заяв на адресу Молдови з боку деяких російських представників, і саме тому рішення відклали», - підкреслив Попшой.

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На початку лютого президент Молдови Майя Санду заявила, що процедура призначення російського посла затягнулася через «численні неправдиві та недружні заяви Кремля на адресу Республіки Молдова».

Вона також додала, що це питання буде вирішено найближчим часом.

Нова стратегія оборони Молдови сфокусована на протидію Росії

Парламент Молдови схвалив нову стратегію оборони, в якій Росія названа основним ризиком для національної безпеки.

Головними загрозами у десятирічній стратегії названо загрози, пов’язані з Росією: