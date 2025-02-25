У Литві успішно завершилася третя благодійна ініціатива “Radarom!”, метою якої був збір коштів на придбання безпілотних літальних апаратів для української армії,

Вдалося зібрати понад 5 мільйонів євро, повідомив литовський суспільний мовник LRT.

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“Radarom!”: Литва підтримує Україну

Кампанія завершилася 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

У результаті проведеної акції вдалося зібрати 5 мільйонів 614 тисяч євро завдяки пожертвам громадян та підприємств Литви.

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Однак, зазначена сума не є остаточною, оскільки вона буде уточнена після надходження всіх корпоративних внесків.

Акумульовані кошти будуть спрямовані на закупівлю безпілотників та засобів протидії дронам, вироблених в Литві та Україні.

Литовські компанії та організації активно долучилися до благодійної кампанії, забезпечивши майже третину загальної суми пожертв.

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В рамках двох попередніх акцій, підприємства та жителі країни зібрали загалом 22,8 мільйона євро.

На ці кошти було придбано 17 радарів, 69 антидронових систем, 4 спеціалізовані транспортні засоби для мобільних радарів та 1 141 комплектів засобів безпеки для військовослужбовців.

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Що відомо про ініціативу Radarom!

10 лютого литовська ініціатива Radarom! вже втретє об’єднала людей для збору коштів на підтримку України.

За тиждень вдалося зібрати понад мільйон євро.

3 лютого у Литві розпочали ініціативу “Radarom!” зі збору коштів на дрони та антидрони для України. Організаторами виступили громадські організації та національне телебачення LRT.

20 січня Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги, до якого увійшли литовські безпілотники, тепловізори та навантажувачі для армії.