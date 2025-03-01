Володимир Зеленський після суперечки з Дональдом Трампом все ж таки висловив подяку народу Америки, Конгресу і президенту США.

 

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Чи не першим з європейських лідерів на ситуацію зі скандалом в Овальному кабінеті відреагував Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі.

Він написав: «Шановний Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самі».

На цю подію відреагували й інші лідери Європи, реакцію яких зібрав Укрінформ.

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Президентка Молдови Мая Санду підкреслила, що Росія напала на Україну і є агресором.“Україна захищає свою свободу – і нашу. Ми стоїмо з Україною”, – написала вона у соцмережі Х.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив: “Україно, ти ніколи не будеш сама”.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку Україні, оскільки вона є жертвою російської агресії.

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Глава держави подякував за підтримку в «цей непростий час» та допомогу.

“Україна є жертвою російської агресії. Вона бореться з війною за допомогою багатьох друзів і партнерів. Ми повинні не шкодувати зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру. Дипломатія іноді є мистецтвом неможливого у складних обставинах. Латвія підтримує Україну”, - наголосив він.

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Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала написав, що Прага підтримує Україну “і на боці вільного світу”.

Шведський премʼєр-міністр Ульф Крістерссон зауважив, що “Швеція підтримує Україну”. “Ви боретеся не лише за свою свободу, але й за свободу всієї Європи. Слава Україні!” – написав він у соцмережі Х.

Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре написав, що Норвегія підтримує Україну в її чесній боротьбі за справедливий і тривалий мир.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що підтримка Нідерландами України непохитна.“Ми підтримуємо Україну, особливо у тяжкі часи. В останні роки, сьогодні і в майбутньому стільки, скільки потрібно”, - йдеться у повідомленні.

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Підтримку Україні висловив президент Чехії, заявивши, що Європа має активізувати свої зусилля. Про це президент Чехії Петр Павел написав у соцмережі Х: “Ми з Україною як ніколи. Час для Європи активізувати свої зусилля”.

Уряд Данії розмістив у соцмережі Х заяву з підтримкою України та українського народу. “Дорогий @ZelenskyyUA, Данія з гордістю стоїть поруч з Україною та українським народом», - йдеться в заяві.

Україна не винна у російсько-українській війні, спричиненій незаконним вторгненням Росії, написав в соцмережі Х прем’єр-міністра Ірландії Саймон Харріс. “Україна не винна у цій війні, спричиненій незаконним вторгненням Росії. Ми з Україною”, - йдеться в пості.

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Україна бореться за свою свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах і може завжди розраховувати на підтримку, написав президент Португалії у соцмережі Х. “Україна може завжди розраховувати на Португалію”, - написав Луїс Монтенегро.

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден написав у соцмережі Х: “Люксембург підтримує Україну. Ви боретеся за свою свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах”.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський залишив Білий дім після скандалу, який йому влаштували президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Ді Джей Венс.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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