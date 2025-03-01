Після суперечки, яка сталася у Білому дому, президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському каналу Fox News.

Глава держави прокоментував перепалку з Дональдом Трампом, відносини зі США та угоду про корисні копалини.

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Перепалка між Зеленським і Трампом

Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася під час зустрічі, - недобре для обох сторін. Але він не може змінити «українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони продовжували вбивати українців.

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Глава держави вважає, що партнери повинні розуміти позицію України та українців.

«Я вважаю, що ми повинні бути дуже відкритими і дуже чесними, і я не впевнений, що ми зробили щось погане. Думаю, можливо, деякі речі ми повинні іноді обговорювати поза засобами масової інформації, при всій повазі до демократії і вільних ЗМІ», – сказав Зеленський.

Більше по темі Президент України прибув до Британії У неділю Володимир Зеленський має взяти участь у саміті європейських лідерів у Лондоні.

Він наголосив, що Україна хоче миру, «і в нас буде у будь-якому разі дипломатія, у нас будуть переговори». При цьому президент повторив, що йдеться про справедливий і тривалий мир.

Володимир Зеленський зауважив, що без допомоги США «нам буде важко».

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«Без вашої підтримки буде важко, але ми не можемо втратити наші цінності, наших людей. Ми не можемо втратити свою свободу», - сказав він.

Зеленський пояснив, чому не промовчав в Овальному кабінеті

За словами президента, під час зустрічі в Білому домі він відреагував на некоректні факти про російську війну, кількість загиблих, причини ненависті до Путіна з боку українців, що зрештою призвело до суперечок з американською стороною.

«Коли ви перебуваєте в США та, скажімо, президент, віцепрезидент чи хтось із сенаторів – неважливо, великі політики – коли вони кажуть, що Україна майже вся зруйнована, що наші солдати тікають, що вони не герої, що Україна втратила мільйони мирних жителів, що їхній президент диктатор, яка буде реакція?» - сказав Зеленський у відповідь на запитання про те, з чого почалися суперечки в Овальному кабінеті.

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Він зазначив, що йдеться не про особисті емоції, а про те, як спілкуються між собою партнери. При цьому Зеленський підкреслив, що хоче зберегти партнерські відносини.

Стосунки Зеленського з Трампом

Володимир Зеленський впевнений, що після суперечки його стосунки з Дональдом Трампом можна врятувати.

«Так, звісно, бо ці стосунки - це більше, ніж стосунки між двома президентами», - зауважив Зеленський.

Він пояснив, що між народами України і США існують міцні зв’язки та відносини. Український президент ще раз подякував американцям за підтримку.

Водночас зазначив, що не відчуває провини за те, що сталося під час переговорів в Овальному кабінеті.

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Зеленський вважає, що потрібно бути дуже відкритими й чесними, «і я не впевнений, що ми зробили щось погане».

Україна готова підписати угоду про корисні копалини

Президент вважає, що Київ та Вашингтон мають підписати угоду про корисні копалини. За словами Володимира Зеленського, вона вигідна для обох сторін.

«Ця угода була підготовлена командами впродовж тижнів. Було непросто, але зараз усе готово. Я думаю, що вони мають підписати. Країни мають підписати, міністри мають підписати. Ось і все», - зазначив президент України.

Глава держави додав, що США висловлювали зацікавленість у підписанні цього документа, і українська сторона була не проти. Однак, Київ наполягає на гарантіях безпеки.

За словами Зеленського, Трамп вважає, що присутність американських компаній в Україні сама по собі має стати гарантією безпеки. Проте, каже український президент, крупний американський бізнес - більше 20 компаній - був в Україні, коли Путін розпочав вторгнення в 2014 та 2022 роках.

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«Для Путіна це не має значення. Американська, європейська компанія чи українська. Це неважливо. Він просто прийшов і окупував»,- зазначив президент Зеленський.

Скандал у Білому домі

У п’ятницю президент України Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа переросла в суперечку в прямому ефірі.

Зеленський повторив, що Україні потрібно не просто припинення вогню, адже раніше РФ вже порушувала такі угоди. Український президент вкотре говорив про необхідність гарантій безпеки.

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Емоції загострилися після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що для припинення війни потрібна «дипломатія». Зеленський запитав, «яка саме дипломатія», а Венс звинуватив його у «неповазі» до адміністрації президента.

Після дискусії Трамп написав у соціальних мережах, що Зеленський «не готовий до миру» і що він «не поважає Сполучені Штати Америки».

Президент України залишив Білий дім раніше, ніж планувалося. Також була скасована спільна пресконференція глав держави.

Володимир Зеленський подякував Трампу і США за візит до Штатів. Глава держави вкотре наголосив, що «Україні потрібен «справедливий і тривалий мир».