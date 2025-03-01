Після зустрічі з Володимиром Зеленським та перепалки, яка сталася між президентами, Дональд Трамп сказав, що Зеленський «не схожий на людину, яка хоче миру».

Трамп хоче негайного припинення вогню

Дональд Трамп заявив, що зустріч із Володимиром Зеленським пройшла «не дуже добре».

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«Думаю, він дуже переграв. Ми шукаємо миру. Ми не шукаємо когось, хто підпише угоду з сильною державою, а потім не укладе мир, тому що відчуває себе сміливим. А це те, що я побачив. Я прагну миру. Ми не хочемо вступати в десятирічну війну й грати в ігри», - сказав Трамп журналістам.

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Глава Білого дому знову звинуватив Володимира Зеленського у небажанні укласти мир.

«Він хоче продовжувати битися, битися, битися», - додав Дональд Трамп.

Президент США заявив, що хоче негайного припинення вогню. І стверджує, що Путін також прагне укласти мирну угоду.

Більше по темі Президент України прибув до Британії У неділю Володимир Зеленський має взяти участь у саміті європейських лідерів у Лондоні.

Зеленський прокоментував суперечку з Трампом

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News пояснив, що під час зустрічі в Білому домі відреагував на некоректні факти про російську війну, кількість загиблих, причини ненависті до Путіна з боку українців, що зрештою призвело до суперечок з американською стороною.

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Володимир Зеленський впевнений, що після суперечки його стосунки з Дональдом Трампом можна врятувати.

Президент України прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою 28 лютого. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини. Однак, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа переросла в суперечку в прямому ефірі. Угоду не підписали. А спільну пресконференцію лідерів скасували.

На тлі звинувачень команди Трампа у нібито неповазі до США та небажанні миру, європейські лідери підтримали президента України та українців.