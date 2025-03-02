Президент Франції Еммануель Макрон має намір переконати Сполучені Штати у необхідності продовжувати фінансову і військову допомогу Києву, оскільки це є їхнім стратегічним інтересом.

Про це Макрон сказав в інтерв’ю La Tribune Dimanche.

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«Я думаю, що після роздратування усім треба повернутися до спокою, поваги і визнання, щоб ми могли досягти конкретного прогресу, адже те, що стоїть на кону, є надто важливим», - вважає глава Франції.

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Макрон хоче відновити діалог між Україною та США

За його словами, він поставив собі завдання «умиротворення відносин», яке розпочав виконувати, зателефонувавши і своєму українському колезі Володимиру Зеленському, і президенту США Дональду Трампу.

«На ці теми бажано мати дискусію, яка є стратегічною і конфіденційною, щоб рухатися вперед і зняти непорозуміння між людьми, але не при свідках», - сказав він.

Макрон вважає, що США також не мають іншого вибору, окрім як долучитися до цього діалогу.

«Очевидна доля американців - бути на боці українців, я в цьому не маю жодних сумнівів. Те, що Сполучені Штати зробили за останні три роки, цілком відповідає їхній дипломатичній та військовій традиції. Я хочу дати зрозуміти американцям, що відсторонення від України не в їхніх інтересах», - пояснив президент Франції.

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Він нагадав, що не може бути справедливого і тривалого миру з відмовою від України. Тому, за словами Макрона, якщо Вашингтон погодиться «підписати перемир’я без будь-яких гарантій безпеки для України, то його геостратегічне стримування Росії, Китаю та інших зникне того ж дня».