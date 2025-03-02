Росія проводить інформаційну операцію, яка спрямована на дискредитацію України та погіршення відносин з Азербайджаном та Вірменією. 

Про це повідомляють в ГУР. 

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Росія запустила фейк щодо України

За даними розвідки, РФ просуває фейк у вірменському інформаційному просторі нібито Україна провокує збройний конфлікт між Азербайджаном та Вірменією.

Такі повідомлення поширюються в телеграм-каналах. Фейкові звинувачення лунають на адресу ГУР МО України.

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Ті, хто розповсюджує дезінформацію твердять, начебто нова азербайджансько-вірменська війна примусить Росію відкрити «другий фронт», а отже розпорошити свої військові сили, що буде на користь Україні.

«Основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО України на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Поширюваний папірець містить низку грубих  помилок («Їван» замість Іван, «СДР» замість ЄДРПОУ та інші) і не відповідає вимогам оформлення офіційних документів України», - зазначили в ГУР. 

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У розвідці кажуть, що така інформаційна операція спрямована на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і  українсько-азербайджанських відносин, що вигідно передусім для РФ.

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