Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні поговорила телефоном з президентом США Дональдом Трампом напередодні саміту європейських лідерів у Лондоні та зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в повідомленні італійського уряду.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Мелоні поговорила з Трампом

Джорджа Мелоні поспілкувалася з Дональдом Трампом у суботу, 1 березня.

«Сьогодні ввечері прем’єр-міністр Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у тому числі у зв’язку з її завтрашньою зустріччю в Лондоні з президентом України Володимиром Зеленським», - повідомили в італійському уряді.

Advertisement

Більше подробиць немає.

Розмова відбулася напередодні саміту європейських лідерів. Очільники країн Європи зберуться у Лондоні, аби обговорити підтримку України.

Більше по темі Макрон працює над відновленням діалогу між Україною та США Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що відмежування від Києва не в інтересах Вашингтона.

На зустрічі буде також президент Володимир Зеленський. Він прибув до Британії у суботу та вже зустрівся з британським прем’єром. Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Україні кредиту у 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько трьох мільярдів доларів).

Макрон хоче відновити діалог між Україною та США

Президент Франції Емманюель Макрон працює над відновленням діалогу між Україною та США, попри суперечку Зеленського і Трампа в Білому домі.

Advertisement

Французький лідер має намір переконати Сполучені Штати у необхідності продовжувати фінансову і військову допомогу Києву, оскільки це є їхнім стратегічним інтересом.

Макрон поставив собі завдання «умиротворення відносин», яке розпочав виконувати, зателефонувавши й своєму українському колезі Володимиру Зеленському, і президенту США Дональду Трампу.