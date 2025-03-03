Українці та друзі України по всьому світу об’єдналися для екстрених демонстрацій на підтримку України після зустрічі президента Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 28 лютого й переросла у суперечку й звинувачення українського лідера. Мітингували у США, Великій Британії, Європі, Південній Африці. Учасники закликали до допомоги й підтримки Києва й засуджували поведінку американських представників. Загалом станом на 3 березня відбулися близько 20 подій, частина заходів ще заплановані. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Масштабна акція відбулася на Тайм-Сквер у Нью-Йорку.

У місті Атланта відбувся марш – частина заходу, який організував Український Конґресовий Комітет Америки. “Нам соромно за те, як поставились до України та вашого президента в Овальному кабінеті в п’ятницю. Дякуємо вам за вашу боротьбу за свободу для нас усіх, як тут, у США, так і в Європі”, – написала американка Тріша Толен Ґепгард, учасниця події. Більше по темі У Чикаго тисячі активістів взяли участь у екстреному проукраїнському мітингу 2 березня активісти прийшли з плакатами, аби засудити лідера Кремля Путіна та висловити незгоду з критикою президента Зеленського зі сторони Трампа.

Фото: СКУ Фото: СКУ

Окрім Атланти й Нью-Йорку, у США синьо-жовтий майорів на демонстраціях у Сан-Франциско, Міннеаполісі та Бостоні. Також читайте репортаж із події в Чикаго. Advertisement

У Лондоні закликали зупинити геноцид, який Росія влаштувала в Україні. Союз Українських Організацій Австралії (СУОА) відреагував терміновою заявою. “Австралійсько-українська спільнота пишається президентом Зеленським за його рішучістю у захисті країни та народу. Його лідерство під час війни є прикладом принциповості, стійкості та непохитності, що відображає незламну волю українців захищати свій суверенітет та демократію”, – написали в громаді. “Те, що ми всі побачили два дні тому у світовому прямому ефірі з Вашингтону нас дуже стурбувало і продовжує турбувати, бо ми побачили, що найважливіший союзник нас зрадив. Зрадив не лише Україну, а весь Західний Світ – світ, до якого ми звикли”, – заявив на акції 2 березня в Римі Олесь Городецький, Голова Християнського товариства українців Італії. Advertisement Городецький висловив сподівання, що співпраця України з США не завершилася, і що європейські лідери допоможуть відновити відносини між країнами. В Іспанії українці Валенсії випустили відеозвернення із закликом до єдності.