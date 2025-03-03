Українці та друзі України по всьому світу об’єдналися для екстрених демонстрацій на підтримку України після зустрічі президента Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 28 лютого й переросла у суперечку й звинувачення українського лідера.
Мітингували у США, Великій Британії, Європі, Південній Африці. Учасники закликали до допомоги й підтримки Києва й засуджували поведінку американських представників. Загалом станом на 3 березня відбулися близько 20 подій, частина заходів ще заплановані.
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Масштабна акція відбулася на Тайм-Сквер у Нью-Йорку.
У місті Атланта відбувся марш – частина заходу, який організував Український Конґресовий Комітет Америки.
“Нам соромно за те, як поставились до України та вашого президента в Овальному кабінеті в п’ятницю. Дякуємо вам за вашу боротьбу за свободу для нас усіх, як тут, у США, так і в Європі”, – написала американка Тріша Толен Ґепгард, учасниця події.
У Чикаго тисячі активістів взяли участь у екстреному проукраїнському мітингу
Окрім Атланти й Нью-Йорку, у США синьо-жовтий майорів на демонстраціях у Сан-Франциско, Міннеаполісі та Бостоні. Також читайте репортаж із події в Чикаго.
У Лондоні закликали зупинити геноцид, який Росія влаштувала в Україні.
Союз Українських Організацій Австралії (СУОА) відреагував терміновою заявою. “Австралійсько-українська спільнота пишається президентом Зеленським за його рішучістю у захисті країни та народу. Його лідерство під час війни є прикладом принциповості, стійкості та непохитності, що відображає незламну волю українців захищати свій суверенітет та демократію”, – написали в громаді.
“Те, що ми всі побачили два дні тому у світовому прямому ефірі з Вашингтону нас дуже стурбувало і продовжує турбувати, бо ми побачили, що найважливіший союзник нас зрадив. Зрадив не лише Україну, а весь Західний Світ – світ, до якого ми звикли”, – заявив на акції 2 березня в Римі Олесь Городецький, Голова Християнського товариства українців Італії.
Городецький висловив сподівання, що співпраця України з США не завершилася, і що європейські лідери допоможуть відновити відносини між країнами.
В Іспанії українці Валенсії випустили відеозвернення із закликом до єдності.
Сварка в Овальному кабінеті спалахнула під час візиту українського президента до США 28 лютого. Трамп звинуватив Зеленського у невдячності та відмові від переговорів, стверджуючи, що “Зеленському не вистачає карт” для укладання угоди.
Світовий Конґрес Українців (СКУ) та світова українська спільнота твердо підтримують Президента Володимира Зеленського та народ України, які продовжують свою мужню оборону проти неспровокованої агресії Росії.
СКУ також дякує небайдужим за швидку підтримку – такі демонстрації надсилають світові чітке повідомлення: Україна сильна і має величезну мережу підтримки. Продовжуймо діяти!