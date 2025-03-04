Міністр промисловості та торгівлі Чехії Лукаш Влчек заявив, що нафта з російського трубопроводу «Дружба» перестала надходити до країни, повідомив він Radio Prague International.

Чехія готова до перебоїв з постачанням нафти

За його словами, нестачі нафти для внутрішнього споживання не прогнозується.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Крім того, він додав, що у випадку тривалої зупинки постачання через «Дружбу», Чехія має можливість перейти на використання нафтопроводу TAL+, який вже підготовлений до такого сценарію.

Advertisement

Компанія Orlen Unipetrol оголосила про намір звернутися за нафтою до державних резервів.

Попри зупинку подачі нафти з «Дружби», нафтопереробні заводи продовжують роботу в звичайному режимі, без застосування обмежень.

«Ми повністю усвідомлюємо ситуацію та активно працюємо над її врегулюванням.

Чеські нафтопереробні заводи мають необхідну підготовку для подібних обставин, і в нас також є ефективна система державних резервів, тому я хочу ще раз запевнити, що нафти вистачить для потреб як населення, так і підприємств.

У разі, якщо постачання через «Дружбу» не відновиться, ми перейдемо на використання нафтопроводу TAL+, який вже має технічну готовність до цього», – повідомив Влчек.

Advertisement

Причини перебоїв з нафтопостачанням не вказуються.

Кінець “Дружби”: Чехія переходить на західну нафту

У листопаді стало відомо, що Чехія прискорює відхід від російської енергетичної залежності та планує повністю припинити імпорт російської нафти до липня 2025 року.

Водночас Чехія почне збільшувати імпорт нафти із заходу вже у другому кварталі 2025 року.

Альтернативою російській нафті стануть суміші з Латинської Америки, Саудівської Аравії та Північного моря.

“Газпром” припинив поставки газу Австрії через Україну

16 листопада російський “Газпром” припинив постачання природного газу транзитом через Україну австрійській компанії OMV.

“Газпром” припинив поставки газу до Австрії через Україну після того, як австрійська енергетична компанія OMV заявила про припинення платежів, пов’язаних з арбітражною винагородою у розмірі 230 мільйонів євро.