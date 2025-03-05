У 2024 році загальний обсяг торгівлі між Україною та Польщею досяг 11,7 мільярдів доларів, де 4,6 мільярда припадає на український експорт.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час переговорів з польськими підприємцями.

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Польща - основний торговельний партнер України

З загального товарообігу в 11,7 мільярдів доларів, близько 7 мільярдів становить польський експорт до України.

Український експорт до Польщі складає лише 4,6 мільярда доларів.

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На зустрічі розглядалися питання співпраці в секторі виробництва добрив та розвитку виробництва біоетанолу, який може слугувати альтернативним паливом для сільськогосподарської техніки та автотранспорту.

Міністр зазначив, що Україна залежить від імпорту 1,5 мільйона тонн дизельного палива та бензину.

У сільськогосподарському секторі Польща минулого року експортувала в Україну засобів виробництва та мінеральних добрив на суму 354 мільйони доларів, що є важливим компонентом для українського агропромислового комплексу.

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Коваль зазначив, що для виробництва тонни української кукурудзи 75% необхідних матеріалів імпортуються, що робить успіх українських аграріїв ключовим для прибутковості міжнародних, зокрема польських, компаній.

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Коваль подякував польським підприємцям за підтримку та запропонував їм розглянути інвестиційні можливості в галузі агропереробки в Україні, наголошуючи на важливості збільшення доданої вартості української продукції.

Після розблокування українсько-польського кордону товарообіг зріс на 20%

Повне розблокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні вже принесло суттєві позитивні результати, серед яких — збільшення вантажопотоку агропродукції з України на 20%.

Про це сказав в ефірі Українського радіо перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

«Польські фермери пішли, це дуже позитивно. Тому що логістика є дуже суттєвою частиною кінцевої собівартості продажу і доставки продукції. Чим дешевшою буде логістика, тим більшу ціну отримає український фермер та матиме більше ресурсів для продовження роботи.

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Якщо ми подивимося цифри у другій декаді квітня і зараз, після повного розблокування, то фактично маємо плюс 20%», - сказав Висоцький.

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