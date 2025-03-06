Президент Франції Еммануель Макрон у середу оголосив, що обговорить з європейськими партнерами можливість поширення ядерних сил стримування Франції на європейських партнерів, і підняв питання про можливість відправки європейських військ в Україну для забезпечення виконання мирної угоди, оскільки Європа намагається відреагувати на підрив Дональдом Трампом трансатлантичного альянсу.

У зверненні до нації Макрон заявив, що французи «законно стурбовані» початком «нової ери» після того, як Трамп розпочав свій другий термін у Білому домі, змінивши політику США щодо України і ризикуючи історичним розривом з Європою.

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«Я хочу вірити, що США залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові до того, що це не так», - прямо сказав він.

Трамп чітко заявив про своє бажання швидко закінчити війну, спричинену повномасштабним вторгненням Росії в Україну у 2022 році, шляхом прямих переговорів з Москвою.

Більше по темі «Мир має бути справжнім»: Зеленський про позицію Макрона щодо миру в Україні Президент Зеленський подякував Макрону за його чітке бачення та зусилля заради миру, наголосивши, що справжній мир вимагає міцних гарантій безпеки.

Натомість Макрон запропонував сувору картину агресивної поведінки Росії, яка, за його словами, «не знає кордонів» після її вторгнення в Україну.

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«Росія стала загрозою для Франції та Європи в той момент, коли я розмовляю з вами, і на найближчі роки», - сказав він.

«Було б божевіллям залишатися глядачем у цьому світі небезпеки».«Хто може повірити, що сьогоднішня Росія зупиниться на Україні?» - запитав він.

«Росія стала загрозою для Франції та Європи».Але він попередив Трампа, що «мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну» і не може бути припинення вогню, яке є «занадто крихким».

- «Сьогодні ми не будемо воювати» -

Напередодні саміту ЄС у четвер, присвяченого переозброєнню континенту, він наголосив на необхідності «нових бюджетних рішень і додаткових інвестицій» для збільшення оборонних витрат у Франції.

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Тим часом Макрон заявив, що відкриє дебати про поширення ядерного стримування Франції на інші європейські країни після «історичного» заклику ймовірного наступного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца розширити цю «парасольку захисту».

«Я вирішив розпочати стратегічні дебати про захист наших союзників на європейському континенті за допомогою наших ядерних сил стримування», - сказав він, додавши, що будь-яке рішення про застосування ядерної зброї залишатиметься за главою французької держави.

Він також підтвердив, що європейські військові сили можуть бути відправлені в Україну, якщо буде підписана мирна угода, щоб гарантувати, що Росія більше не вторгнеться до свого сусіда.

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За словами Макрона, мирна угода для України буде підкріплена «можливо, розгортанням європейських сил».

«Вони не підуть воювати сьогодні, вони не підуть воювати на лінію фронту, але вони будуть там, як тільки мирна угода буде підписана, щоб гарантувати її повне дотримання», - сказав він.

Він додав, що начальники європейських штабів зустрінуться в Парижі наступного тижня, щоб обговорити, як підтримати Україну після укладення мирної угоди.

- Інтенсивна дипломатія -

Минулого тижня Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Стармер провели окремі переговори з Трампом у Вашингтоні, після чого Зеленський піддався болісній публічній розправі з боку Трампа і його віце-президента Джей-Ді Венса.

Але Зеленський, схоже, намагається знизити температуру після п’ятничної сварки з Трампом у Білому домі, коли президент США звинуватив українського лідера в небажанні миру і «азартних іграх з Третьою світовою війною».

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У вівторок Зеленський закликав до «перемир’я» на морі та в небі як першого кроку до припинення трирічної війни з Росією, повторюючи ідею, висловлену Макроном на переговорах у Лондоні, організованих Стармером на вихідних.

Тим часом Макрон обмірковує спільний візит до Вашингтона разом із Зеленським і Стармером, повідомила в середу речниця французького уряду.

Софі Прімас не назвала дати такого візиту, який, за її словами, може відбутися в «короткостроковій перспективі».

Адміністрація президента спробувала зменшити очікування, заявивши, що «на даному етапі» не розглядається питання про новий візит Макрона до Вашингтона.

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На початковому етапі після російського вторгнення в лютому 2022 року Макрон неодноразово проводив телефонні переговори з президентом Владіміром Путіним.

Але останній такий контакт датується вереснем 2022 року.За збігом обставин, Макрон після свого виступу зустрівся на Єлисейських полях з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Орбан є прихильником не лише Трампа, а й Путіна, і неодноразово розбивав єдиний фронт ЄС щодо України.