Зараз, аби досягти тривалого і справедливого миру, до нього потрібно підштовхувати росіян, в коментарі Укрінформу сказав професор міжнародних відносин університету Кадір Хас (Стамбул), декан факультету економіки, адміністративних та соціальних наук Мітат Челікпала.

“Якщо американці та західні партнери нав’язуватимуть Україні якийсь мир, то вони, швидше за все, підштовхуватимуть українців прийняти його.

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Але цей мир не є тривалим і справедливим.

Це просто мир. Тоді, швидше за все, коли прийде час, українці знову спробують вирішити це питання”, - сказав Челікпала.

За його словами, тривалий і справедливий мир можливий, коли він прийнятий усіма сторонами. Нині обидві сторони мають своє розуміння миру, але враховуючи обставини, до прийняття миру, умов України, до них потрібно підштовхувати росіян.

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За час роботи ініціативи в Україну було передано вже 676 таких авто.

Хтось має підштовхнути росіян, а не українців прийняти такий мир.

У нинішніх умовах бачимо, що штовхають українців, а не росіян. І тому я кажу, що швидко досягти такого миру неможливо.

Нам потрібен час, коли українська сторона скаже, що може прийняти певні умови, тоді це буде свого роду мир”, - сказав професор.

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Науковець переконаний, що в нинішніх умовах шляху для швидкого досягнення домовленостей про мир немає.

Зеленський  - Україна готує план наближення миру

“Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом”, - заявив напередодні Президент України.

Він зазначив, що Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки та має бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США. 

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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