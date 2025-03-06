Міністр оборони України Рустем Умєров під час спільного брифінгу для ЗМІ в четвер у Варшаві з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишом розповів про те, що Україна та Польща розробили спільний план дій в оборонній сфері, повідомляє Укрінформ.

«Ми розробили план, у межах якого працюватимемо над терміновими і довготерміновими проєктами»,- заявив Умєров.

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За його словами, Україна разом з Польщею зараз може реалізувати важливі проєкти у сфері ОПК. У цьому контексті вже визначено сфери, в яких «насамперед» працюватимуть обидві сторони.

Глава міноборони України також повідомив, що він обговорив з польським колегою посилення захисту українського неба.

Умєров подякував Польщі за військову, дипломатичну, економічну підтримку, яку Польща надає Україні з перших днів війни. За його словами, військова підтримка «зараз критично важлива для України», наголосивши на важливості функціонування «відомих на весь світ» логістичних центрів у Ряшеві та Любліні.

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Польський прем’єр зазначив, що Польща та Європа зіштовхнулися з найбільшими викликами у сфері безпеки за останні десятки років.

«Ми працюватимемо у стратегічній сфері, щоб посилювати оборонні можливості обох країн», - констатував український урядовець.

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Думка поляків: мирні переговори чи боротьба України?

Близько 60% поляків вважають, що Україні слід активізувати зусилля для досягнення мирного врегулювання конфлікту з Росією, свідчить опитування Opinia24 на замовлення Радіо ZET.

Погляди жителів Польщі на стратегію України у воєнному протистоянні з Росією розділилися.

Результати опитування виявили такі тенденції:

  • 30% опитаних висловилися за продовження активних бойових дій.
  • 57% респондентів підтримали необхідність прискорення мирних переговорів.
  • 13% учасників опитування не змогли визначитися з відповіддю.

Аналіз відповідей виявив гендерні відмінності: 35% чоловіків проти 26% жінок підтримують продовження боротьби.

Втім, майже 70% поляків хочуть перемоги України у війні.

На початку лютого 68% поляків, 44% чехів та менше третини словаків хотіли, щоб Україна виграла російсько-український конфлікт.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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