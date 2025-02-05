68% поляків, 44% чехів та менше третини словаків хочуть, щоб Україна виграла російсько-український конфлікт.

Про це свідчить опитування Центральноєвропейської обсерваторії цифрових медіа (CEDMO), повідомляє Ceske Noviny.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки жителів Польщі, Чехії та Словаччини підтримують перемогу України

Найбільше прихильників перемоги Росії у російсько-українській війні серед словаків - 17%.

В Чехії 7% бажають, щою Росія перемогла у війні, а в Польщі - 4%.

За варіант завершення війни без перемоги однієї зі сторін шляхом досягнення тимчасового миру виступають майже два з п’ятих мешканців Чехії, третина жителів Словаччини та кожен п’ятий поляк.

Advertisement

В Чехії молодь віком від 16 до 24 років (62%) особливо зацікавлена у перемозі України. 

У Словаччині також спостерігається тенденція підтримки України серед молодих людей.

Водночас у Польщі найбільше прихильників перемоги України серед людей похилого віку, зокрема серед опитаних віком від 65 років (79%).

Десантники ЗСУ взяли в полон 21 росіянина в Курській області
Більше по темі

Десантники ЗСУ взяли в полон 21 росіянина в Курській області

Полоненим надали своєвчасну медичну допомогу.

У Чехії та Словаччині бояться ескалації конфлікту між РФ і НАТО

Дослідження в Чехії та Словаччині також включало питання про те, які варіанти розвитку російсько-українського конфлікту викликають найбільше занепокоєння у населення.

Найбільшим страхом для опитаних було те, що війна триватиме роками: 67% у Чехії та 71% у Словаччині.

Advertisement

Понад половина чехів (55%) та 60% словаків мають побоювання щодо ескалації конфлікту до рівня відкритого протистояння між Росією та НАТО.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Росія
Сили оборони уразили НПЗ у Краснодарському краї та російський “Бук” в Запорізькій області Росія
Сили оборони уразили НПЗ у Краснодарському краї та російський “Бук” в Запорізькій області
Київ Пост
14г тому
Очільник МАГАТЕ Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС Росія
Очільник МАГАТЕ Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС
Київ Пост
15г тому
Росія обіцяє своїм штурмовикам до 40 тис. дол., але не хоче їх виплачувати Росія
Росія обіцяє своїм штурмовикам до 40 тис. дол., але не хоче їх виплачувати
Київ Пост
16г тому
Безпілотники вночі налетіли на нафтобазу в Краснодарському краї Росія
Безпілотники вночі налетіли на нафтобазу в Краснодарському краї
Київ Пост
17г тому
Читати далі
Гренландія проведе дострокові вибори на тлі інтересу Трампа до острова США
Гренландія проведе дострокові вибори на тлі інтересу Трампа до острова
Київ Пост
7г тому
Euroclear спрямує на допомогу Україні ще €2 млрд доходів від заморожених активів РФ Європа
Euroclear спрямує на допомогу Україні ще €2 млрд доходів від заморожених активів РФ
Київ Пост
11г тому
Десантники ЗСУ взяли в полон 21 росіянина в Курській області Росія
Десантники ЗСУ взяли в полон 21 росіянина в Курській області
Київ Пост
12г тому
Кремлівські фейкомети вітають замороження допомоги Україні від США Росія
Кремлівські фейкомети вітають замороження допомоги Україні від США
Київ Пост
13г тому
Спонсорований контент
" Попередній У Грузії майже всіх опозиційних депутатів позбавили мандатів