68% поляків, 44% чехів та менше третини словаків хочуть, щоб Україна виграла російсько-український конфлікт.

Про це свідчить опитування Центральноєвропейської обсерваторії цифрових медіа (CEDMO), повідомляє Ceske Noviny.

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Скільки жителів Польщі, Чехії та Словаччини підтримують перемогу України

Найбільше прихильників перемоги Росії у російсько-українській війні серед словаків - 17%.

В Чехії 7% бажають, щою Росія перемогла у війні, а в Польщі - 4%.

За варіант завершення війни без перемоги однієї зі сторін шляхом досягнення тимчасового миру виступають майже два з п’ятих мешканців Чехії, третина жителів Словаччини та кожен п’ятий поляк.

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В Чехії молодь віком від 16 до 24 років (62%) особливо зацікавлена у перемозі України.

У Словаччині також спостерігається тенденція підтримки України серед молодих людей.

Водночас у Польщі найбільше прихильників перемоги України серед людей похилого віку, зокрема серед опитаних віком від 65 років (79%).

У Чехії та Словаччині бояться ескалації конфлікту між РФ і НАТО

Дослідження в Чехії та Словаччині також включало питання про те, які варіанти розвитку російсько-українського конфлікту викликають найбільше занепокоєння у населення.

Найбільшим страхом для опитаних було те, що війна триватиме роками: 67% у Чехії та 71% у Словаччині.

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Понад половина чехів (55%) та 60% словаків мають побоювання щодо ескалації конфлікту до рівня відкритого протистояння між Росією та НАТО.