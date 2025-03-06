Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Україна воює не лише за власну безпеку, а й за безпеку Європи та за спільні цінності, тож ЄС має зробити більше, щоб підтримати Україну фінансово та у військовому вимірі.

Про це вона заявила перед початком Спеціальної Європейської ради з питань оборони, передає кореспондент Укрінформу.

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Україна бореться за Європу: Мецола закликає до посилення допомоги

«Щодо України. Ситуація сьогодні є точно такою, якою вона була три роки тому. Україна б’ється за Європу, і Європі необхідно бути разом з тими, хто бореться за нашу безпеку та за наші цінності.

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Безпека України є європейською безпекою, і сьогодні, більше ніж будь-коли, ми стоїмо разом з президентом країни, й говоримо – ми будемо з вами.

Але, щоб це зробити, ми маємо зробити більше: доставити гроші туди, де вони потрібні, допомогти фінансово та у військовому вимірі. Щоб ми могли справедливо сказати: ви боретеся за те, за що ми будемо боротися разом», - наголосила Роберта Мецола.

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За словами президентки Єврокомісії, наразі Європа постає перед чіткою і дуже явною загрозою.

Вона зауважила, що сьогоднішня Спеціальна Європейська рада має розглянути питання, про які вже протягом тривалого часу запитують європейці, - про спроможність Європи встати на власні ноги в обороні.

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У цьому контексті Європа має наростити оборонні спроможності, виробляти більше оборонного обладнання та підвищити готовність сил до захисту.

Саме таким, за словами президентки Європарламенту, є політичний запит на адресу ЄС від його громадян.

Урсула фон дер Ляєн: Європа має стати сильнішою, щоб підтримати Україну

Перед цим же самітом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС за допомогою кредитної програми ReArm Europe на 800 млрд євро зможе переозброїти Європу та озброїти Україну.

Вона зауважила, що сьогодні Європа долає момент водорозділу, а оскільки Україна є частиною європейської родини, поточна ситуація є моментом водорозділу й для неї.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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