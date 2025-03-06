Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив позов колишнього кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску, який оскаржував скасування президентських виборів.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на рішенням суду.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Суд відхилив позов Джорджеску щодо скасування виборів

Європейський суд з прав людини сьогодні виніс рішення у справі «Келін Джорджеску проти Румунії», розглядаючи її у складі трьох суддів Комітету.

Суд одноголосно визнав заяву неприйнятною. Це рішення є остаточним і не підлягає перегляду.

Advertisement

“Суд постановив, зокрема, що у світлі конституційного устрою Румунії немає жодних ознак того, що повноваження президента Румунії є такими, що роблять цю посаду частиною “законодавчої влади” держави-відповідача у розумінні статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції, що гарантує право на вільні вибори”, – заявили у ЄСПЛ.

Норвегія хоче значно збільшити фінансову допомогу Україні
Більше по темі

Норвегія хоче значно збільшити фінансову допомогу Україні

У 2024 році Норвегія виділила Україні понад $532 млн.

Справу було порушено у зв’язку з рішенням Конституційного суду Румунії про скасування президентських виборів 2024 року, на яких Джорджеску був кандидатом.

Суд відхилив скаргу, подану Джорджеску з цього питання.

Крім того, суд встановив, що Румунія не несе відповідальності за порушення статей 6 (право на справедливий суд), 10 (свобода вираження поглядів), 11 (свобода зібрань та об’єднань) і 13 (право на ефективний засіб правового захисту) Європейської конвенції з прав людини.

Advertisement

Справа проти Джорджеску – що відомо

У грудні 2024 року Генпрокуратура повідомила про початок розслідування за фактом оприлюднення спецслужбами інформації, але більше подробиць розслідування не повідомлялося до обшуків 26 лютого.

Обшуки відбулися в тому ж контексті, в якому слідчі вже розслідують фінансування виборчої кампанії Джорджеску.

Відомо, що він задекларував нульові витрати, але кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить, в просування кандидата на президентських виборах були вкладені значні кошти.

Advertisement

Спосіб, у який Джорджеску агітував на президентських виборах 2024 року, став підставою для скасування виборів, це було безпрецедентне рішення, ухвалене Конституційним судом 6 грудня.

У Румунії анулювали результати президентських виборів - подробиці

6 грудня 2024 року конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.

Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

За даними розвідки, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Келіна Джорджеску.

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

Advertisement

У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце. Він пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Пастка для безпілотників - як рибальські сітки з Данії допомагають українським воїнам
Юлія Струк
лют. 28
Трамп виступив з першою промовою у Конгресі: головні заяви
Київ Пост
1д тому
ЄС створений, щоб пограбувати США – Трамп анонсував 25% тарифи для Європи
Київ Пост
лют. 27
Європа підтримує Україну після зустрічі Зеленського з Трампом, Зеленський подякував Америці
За матеріалами Укрінформ
бер. 1
Більше про Європа
Щоб настав сталий мир, треба примушувати Росію, а не Україну - експерт з Туреччини Європа
Щоб настав сталий мир, треба примушувати Росію, а не Україну - експерт з Туреччини
За матеріалами Укрінформ
12г тому
Румунія оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата Європа
Румунія оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата
Київ Пост
13г тому
Конгрес Українців Естонії запрошує на онлайн-курс про Україну Європа
Конгрес Українців Естонії запрошує на онлайн-курс про Україну
Світовий Конґрес Українців
14г тому
Макрон пропонує розширення ядерної програми Франції та розгортання військ в Україні Росія
Макрон пропонує розширення ядерної програми Франції та розгортання військ в Україні
За матеріалами AFP
15г тому
Читати далі
У Литві судитимуть двох осіб за шпигунство на користь Білорусі. Європа
У Литві судитимуть двох осіб за шпигунство на користь Білорусі.
Київ Пост
3г тому
Європо, підйом! Європа
ПОГЛЯД: Європо, підйом!
Чарльз Кокелл
4г тому
Норвегія хоче значно збільшити фінансову допомогу Україні Європа
Норвегія хоче значно збільшити фінансову допомогу Україні
Київ Пост
10г тому
Латвія передала Україні ще 31 машину, конфісковану у п’яних водіїв Європа
Латвія передала Україні ще 31 машину, конфісковану у п’яних водіїв
Київ Пост
12г тому
" Попередній Мецола: Україні потрібна більша підтримка, вона б’ється за ЄС
Далі » 70% американців вважають Росію винною у війні