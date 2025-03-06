Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив позов колишнього кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску, який оскаржував скасування президентських виборів.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на рішенням суду.

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Суд відхилив позов Джорджеску щодо скасування виборів

Європейський суд з прав людини сьогодні виніс рішення у справі «Келін Джорджеску проти Румунії», розглядаючи її у складі трьох суддів Комітету.

Суд одноголосно визнав заяву неприйнятною. Це рішення є остаточним і не підлягає перегляду.

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“Суд постановив, зокрема, що у світлі конституційного устрою Румунії немає жодних ознак того, що повноваження президента Румунії є такими, що роблять цю посаду частиною “законодавчої влади” держави-відповідача у розумінні статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції, що гарантує право на вільні вибори”, – заявили у ЄСПЛ.

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Справу було порушено у зв’язку з рішенням Конституційного суду Румунії про скасування президентських виборів 2024 року, на яких Джорджеску був кандидатом.

Суд відхилив скаргу, подану Джорджеску з цього питання.

Крім того, суд встановив, що Румунія не несе відповідальності за порушення статей 6 (право на справедливий суд), 10 (свобода вираження поглядів), 11 (свобода зібрань та об’єднань) і 13 (право на ефективний засіб правового захисту) Європейської конвенції з прав людини.

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Справа проти Джорджеску – що відомо

У грудні 2024 року Генпрокуратура повідомила про початок розслідування за фактом оприлюднення спецслужбами інформації, але більше подробиць розслідування не повідомлялося до обшуків 26 лютого.

Обшуки відбулися в тому ж контексті, в якому слідчі вже розслідують фінансування виборчої кампанії Джорджеску.

Відомо, що він задекларував нульові витрати, але кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить, в просування кандидата на президентських виборах були вкладені значні кошти.

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Спосіб, у який Джорджеску агітував на президентських виборах 2024 року, став підставою для скасування виборів, це було безпрецедентне рішення, ухвалене Конституційним судом 6 грудня.

У Румунії анулювали результати президентських виборів - подробиці

6 грудня 2024 року конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.

Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

За даними розвідки, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Келіна Джорджеску.

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

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У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце. Він пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.