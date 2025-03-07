Велика Британія підписала контракт з оборонним технологічним підприємством Anduril, що базується в США та Великій Британії для підтримки України в протистоянні російській агресії на Чорному морі.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

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Україна отримає передові дрони: нова угода Британії з Anduril

Згідно з угодою, українська армія отримає сучасні ударні дрони. Інформація опублікована на офіційному веб-сайті уряду Велика Британія, про що повідомляє Укрінформ.

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Відомо, що підписанню договору передувала зустріч між міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та його американським колегою Пітом Гегсетом у Пентагоні.

Крім того, Гілі відвідав штаб-квартиру компанії Anduril, яка займається виробництвом дронів, у Вашингтоні.

Згідно з новими контрактами на суму близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів (що перевищує 38,6 мільйона доларів США), компанія Anduril забезпечить постачання передових дронів моделей Altius 600m та Altius 700m.

Ці безпілотники використовуються для розвідки території перед нанесенням ударів по визначених цілях.

«Ми сповнені рішучості домогтися безпечного і міцного миру в Україні, а це означає, що Україна повинна зайняти максимально сильну позицію, щоб запобігти будь-якому поверненню російської агресії», – сказав Гілі.

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Координацією співпраці з Anduril UK займається Defence Equipment & Support, закупівельний орган міністерства оборони, діючи від імені Міжнародного фонду для України (IFU), який адмініструється Великою Британією.

Очікується, що українські військові отримають дрони, пускові системи та необхідні запасні частини найближчим часом.

Україна отримає близько 3 млрд доларів на оборону від Британії

2 березня Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Україні кредиту в 2,26 мільярда фунтів стерлінгів.

Кошти планують спрямувати на зміцнення обороноздатності України

Це частина механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

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Кредит планують погашати за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів.