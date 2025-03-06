В той час, як президент США Дональд Трамп припинив військову допомогу Києву, більшість американців не згодні з тим, що Україна «більше винна» в російській агресії: 70% не згодні і лише 7% підтримують цю точку зору,

Опитування Reuters/Ipsos показує, що 70% американців, у тому числі три чверті тих, хто підтримує демократів і дві третини тих, хто підтримує республіканців, вважають, що у війні винна більше Росія, ніж Україна.

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Опитування Reuters/Ipsos

Це суперечить нещодавнім заявам Трампа, який звинуватив Київ у провокуванні війни.

В той час, як зупинення допомоги Україні струсонуло Київ і НАТО, неначе вибухова хвиля, результати опитування висвітлили ключову суперечність: Трамп позиціонує себе як більш близького до Росії, а більшість американських громадян вважає, що у війні винна Росія, а не Україна.

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Посол України у Британії застеріг, що НАТО може припинити своє існування, а Росія «прийде за Європою».

Разом з тим, думки американців розходяться щодо пропозиції Трампа обумовити підтримку України з боку США отриманням частки українських мінеральних ресурсів. Опитування показало, що 46% підтримують прив’язку допомоги до мінеральних багатств, тоді як 50% не згодні з цим.

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Загальний рейтинг схвалення Трампа залишається стабільним на рівні 44%  – вище, ніж у його попередника, демократа Джо Байдена, у другій половині його президентського терміну (2021-2025 рр.).

Опитування Reuters/Ipsos

Щодо зовнішньої політики, економіки та боротьби з корупцією, то тут діяльність Трампа схвалюють менше 40% опитаних. Однією з небагатьох його сильних сторін є імміграційна політика, де він має рейтинг схвалення 49%.

Занепокоєння щодо інфляції та економічних труднощів продовжують впливати на його президентство: лише 31% американців схвалюють його рішення щодо вартості життя, що на три відсоткові пункти менше, ніж під час опитування наприкінці лютого. Тим часом 54% не схвалюють його підхід до зростання цін.

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Загальнонаціональне онлайн-опитування 1 174 дорослих американців було проведене напередодні виступу Трампа в Конгресі. Похибка становить 3%.

 

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