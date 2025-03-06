Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний звинуватив США у “руйнуванні світового порядку”.

Про це дипломат заявив під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин, передає The Times.

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Залужний: США руйнують світовий порядок, Росія загрожує Європі

Видання Українська правда публікує точну цитату посла.

“Очевидно, що невизнання Вашингтоном агресії РФ є також новим викликом не лише для України, але й для Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та Вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США фактично остаточно його руйнують”, - заявив Залужний.

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Також він застеріг, що НАТО може припинити своє існування, а Росія «прийде за Європою».

Суперечка Зеленського і Трампа 

27 лютого президент Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою 28 лютого. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини

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Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі. 

Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру. 

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На тлі таких заяв європейські політики виступили з підтримкою України. 

Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася з Дональдом Трампом, - не добре для обох сторін. 

В інтерв’ю Fox News він наголосив, що партнери мають знати позицію України. Володимир Зеленський зазначив, що Київ хоче миру. Але це має бути справедливий та тривалий мир. 

Крім того, Україна прагне отримати гарантії безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що без допомоги США «нам буде важко». Однак, впевнений, що після суперечки його стосунки з Дональдом Трампом можна врятувати.

2 березня в коментарі британським ЗМІ Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про видобуток корисних копалин зі США.

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