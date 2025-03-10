Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи 2025 року зі стрибків у висоту в приміщенні, здобувши золоту медаль.

Магучіх перемогла на чемпіонаті Європи зі стрибків у висоту

У кваліфікації Магучіх виявилося достатньо одного успішного стрибка на висоту 1,89 м.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У фінальних змаганнях українка з першої спроби подолала три висоти поспіль: 1,92 м, 1,95 м і 1,97 м.

За перше місце Магучіх змагалася із сербською спортсменкою Ангеліною Топич. Ярослава з другої спроби взяла висоту 1,99 м, що принесло їй перемогу. Топич не змогла подолати цю планку з трьох спроб.

Advertisement

Ця перемога стала для Магучіх третьою поспіль на чемпіонатах Європи в приміщенні.

Ярослава Магучіх − найкраща легкоатлетка 2024 року в Європі

Ще в жовтні Ярослава Магучіх стала найкращою європейською легкоатлеткою 2024 року. Українській стрибунці вручили нагороду від European Athletics під час церемонії Golden Tracks у Скоп’є (Північна Македонія).

Першу нагороду від Європейської легкої атлетики, у номінації “Зірка, яка сходить”, Ярослава Магучіх отримала у 2019 році.

У липні українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту.