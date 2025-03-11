У ніч на 11 березня російська армія знову атакувала Україну. Цього разу ворог запустив 126 ударних БпЛА типу Shahed, ракету “Іскандер-М” із району Таганрога та безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Скільки дронів вдалося збити 11 березня
За даними Повітряних сил, дрони летіли з Орла, Шаталово, Міллерово, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська в Росії.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Підтверджено збиття 79 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.
Ще 35 російських безпілотників-імітатори були локаційно втрачені.
Українська ППО збила 103 російських дрони, ще 42 локаційно втрачені
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.
Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала минулого тижня
Протягом цього тижня Росія сотні разів атакувала українські міста та села.
Росіяни запустили близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів. Для виробництва зброї Росія використовує іноземні компоненти.
У ніч проти 10 березня російська армія запустила 176 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
У ніч на 9 березня росіяни запустили по Україні 119 дронів. Українські військові збили 73 безпілотники. 37 імітаторів − локаційно втрачені.
У ніч проти 8 березня росіяни також атакували Україну дронами та ракетами.