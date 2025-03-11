За оцінками “Forbes Україна”, війна з Росією призвела до зниження відношення експорту до ВВП України з 48% у 2021 році до 29% у 2024 році.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ця цифра базується на рейтингу «50 найбільших експортерів», опублікованому у випуску журналу за лютий-березень 2025 року.

За оцінками Forbes Україна, у 2024 році загальний обсяг українського експорту становив 56,4 мільярда доларів США, хоча Україна стала менш експортно-орієнтованою через те, що Росія знизила її експортний потенціал.

Advertisement

Через зруйновану виробничу інфраструктуру в хімічній та енергетичній галузях ці компанії більше не представлені як основні експортери. У гірничо-металургійному секторі також спостерігається значне падіння експорту, пише видання.

Більше по темі У країнах ЄС можуть з’явитися «центри повернення мігрантів» ЄС пропонує нові жорсткі правила щодо повернення мігрантів для боротьби з низьким рівнем депортації.

Експорт продукції оборонної промисловості все ще не представлений через заборону на експорт, запроваджену українським урядом після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2024 року.

Таким чином, економіка стала орієнтованою здебільшого на експорт сільськогосподарської продукції. «Частка сільського господарства та харчової промисловості в експорті наразі становить 44% – або 59%, якщо рахувати лише товарний експорт», – зазначають аналітики Forbes.

Advertisement

За обсягами експорту на сільське господарство припадає 22 з 50 компаній, пише Forbes Україна.

Одним із ключових секретів експортної стабільності України є здатність тримати чорноморські коридори відкритими. Це також дозволило дещо знизити ціни на логістику для експортерів.

Ключові експортери України

Advertisement

Сільське господарство

За оцінками Forbes Україна, до трійки лідерів експорту увійшли зернові, соняшникова олія та ріпак (на суму $20,7 млрд.).

Це одна з небагатьох галузей із загальним обсягом $24,2 млрд у 2021 році, де спад експорту був незначним.

Ключові експортні ринки: Іспанія, Туреччина, Нідерланди, Єгипет і Китай.

Ключові експортери: Кернел, Арчер Деніелс Мідленд Компані Україна, Каргілл, Луї Дрейфус, Нібулон, Сантрейд (Бунге Україна), Бі Агро, Вітерра Україна, Агропросперіс, Дельта Вілмар, Контінентал Фармерз Груп, Епіцентр Агро, Гранова Україна.

Харчова промисловість

Обсяги експорту склали $4 млрд у 2024 році і навіть зросли порівняно з $3,5 млрд у довоєнному 2021 році, за оцінками Forbes Україна.

Advertisement

Ключові експортні ринки: Польща, Нідерланди, Молдова, Саудівська Аравія, Німеччина.

Ключові експортери: МХП, Астарта, Roshen, Радехівський цукор, Монделіс Україна.

Після короткого періоду інтенсивного експорту до Європейського Союзу українські експортери продовольства повернулися до азійських ринків. Після того, як українські компанії вичерпали квоти всього за півроку, двері ринку ЄС зачинилися. Українські компанії були розчаровані цим, вважаючи, що вони все ще можуть продати найбільший обсяг цукру, виробленого з 1997 року.

Тож зменшення квот з боку ЄС змусило виробників переорієнтуватися на свої традиційні ринки Близького Сходу та Азії, Шрі-Ланки та Африки, в тому числі завдяки стабілізації морських перевезень через порти Великої Одеси.

Гірничодобувна та металургійна промисловість

Advertisement

Ця галузь також постраждала від відключень електроенергії, запроваджених після атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

Ключові експортери: Метінвест, АрселорМіттал Кривий Ріг, Ferrexpo, Інтерпайп, Запоріжсталь, Сентравіс, Криворізький залізорудний комбінат.

Обсяги експорту зазнали найбільшого падіння – з $23,1 млрд у 2021 році до $7,3 млрд у 2024 році, за оцінками Forbes Україна.

Ключові експортні ринки: Польща, Китай, Болгарія, США, Словаччина.

ІТ

Учасники ринку скаржаться, що Захід більше не хоче створювати проєкти з українськими ІТ-компаніями, оскільки побоюється, що українці не зможуть їх успішно завершити через ризики для безпеки. Втім, українські компанії стверджують протилежне – вони мають усю інфраструктуру для роботи, незважаючи на відключення електроенергії, мобілізацію та ракетні атаки Росії.

Advertisement

Ключові експортери: EPAM Ukraine, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft Ukraine, Intellias, Ciklum.

Обсяги експорту дещо знизилися – з $6,9 млрд у 2021 році до $6,4 млрд у 2024 році, пише Forbes.

Ключові експортні ринки: США, Велика Британія, Мальта, Кіпр, Ізраїль.

Машинобудування

Експортери представлені компаніями Kromberg & Schubert, Leoni Wiring Systems, Electro Cable Group, Vents, Modern Expo.

За оцінками Forbes Україна, обсяги експорту скоротилися майже вдвічі. У 2021 році загальний обсяг експорту галузі становив $6,1 млрд, а у 2024 році впав до $3,5 млрд.

Ключові експортні ринки: Німеччина, Угорщина, Польща, Чехія, Румунія.

У 2025 році очікується зростання експорту машин і обладнання з України щонайменше на 7%, пише Forbes із посиланням на Дмитра Чуріна, директора аналітичного департаменту Eavex Capital.

Деревообробна та меблева галузь

Експортери представлені компаніями «Барлінек», «Хьорт Кнудсен Україна», «Кроноспан», «Аккорд Імпорт», «Софро».

Деякі з цих компаній постачають продукцію для шведських і данських торговельних мереж Ikea та Jysk. Експорт залишається ключовим драйвером галузі, оскільки попит всередині країни скоротився вдвічі, пише Forbes Україна.

Обсяги експорту також дещо знизилися – з $3,4 млрд у 2021 році до $2,5 млрд у 2024 році.

Ключові експортні ринки: Польща, Німеччина, Румунія, Молдова, Туреччина.

Інші компанії

Серед інших компаній, які не належать до вищезазначених категорій, але є життєво важливими для українського експорту, – «Оператор ГТС України», «Укртранснафта», «Бадер Україна», ПАТ «Івано-Франківськцемент», «Фармак», «Шредер», «Юрія-Фарм», Procter & Gamble.

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук зазначив в інтерв’ю Kyiv Post, що попри прагнення адміністрації президента США Дональда Трампа укласти мирну угоду між Україною та Росією до середини року, українська економіка не зможе різко перейти від економіки воєнного часу до миттєвого відновлення – незалежно від того, як швидко просуватимуться мирні переговори чи які вимоги висувають Україні її іноземні партнери чи противники.

Вплив закінчення війни на економічну активність України займе певний час і вимагатиме надійної безпекової угоди з союзниками, яка дасть інвесторам упевненість у довгостроковій економічній стабільності України та її потенціалі для зростання.