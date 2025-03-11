З розмов з багатьма високопоставленими українськими чиновниками та згідно з раніше не опублікованими документами, з якими ознайомився Kyiv Post, США швидко просуваються до прийняття головних вимог Росії щодо припинення війни в Україні. Йдеться, зокрема, про підтримку «мирного плану» Кремля з чотирьох пунктів, який підриває позицію Києва, а також про просування глобального наративу, який, наприклад, закликає до заміни президента України Володимира Зеленського.

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Ці документи свідчать про те, що Вашингтон почав погоджуватися з наративом Кремля про причини війни – наративом, який Москва зараз агресивно просуває на західну аудиторію. Суть його в тому, що причинами «конфлікту» стали розширення НАТО і нібито дискримінація російськомовних в Україні, хоча ці твердження були неодноразово спростовані відтоді, як Росія вперше використала їх для виправдання свого вторгнення в Крим у 2014 році.

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(Зліва направо) Посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф; Держсекретар США Марко Рубіо; радник з питань національної безпеки Майк Волтц; міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файзал бін Фархан аль-Сауд; радник з питань національної безпеки Мосаад иін Мохаммад аль-Фйбан; зовнішньополітичний радник президента РФ Юрій Ушаков; міністр закордонних справ РФ Серґєй Лавров на зустрічі в палаці Дірійя в Ер-Ріяді 18 лютого 2025 р. Фото: Евелін Хокштайн / POOL / AFP

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Згідно з численними джерелами, Москва дедалі більше впевнена, що США готові виконати більшість її вимог, зокрема, зробити усунення Зеленського передумовою для будь-якого врегулювання шляхом переговорів.

Джерела пов’язують цю очевидну зміну позиції США з прямими переговорами між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним, мирними переговорами в Саудівській Аравії та потеплінням відносин між США і Росією.

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Речник Державного департаменту США відмовився підтвердити чи спростувати таку інформацію.

Російський «мирний план» з чотирьох пунктів

Потепління двосторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою надихнуло Кремль на висунення низки категоричних вимог, які, як він очікує, стануть основою для будь-якого мирного врегулювання і які, за словами джерел, були зустрінуті у Вашингтоні «з інтересом».

Численні джерела в українському дипломатичному та розвідувальному середовищі, які безпосередньо знайомі з вимогами Росії, підтвердили, американські офіційні особи заявили, що готові погодитись принаймні на чотири головні пункти плану Москви:

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Припинення західної військової підтримки . Москва наполягає на повному припиненні постачання зброї, обміну розвідувальною інформацією та навчання українських військових. Залишається незрозумілим, чи стосується ця вимога лише американської допомоги, чи поширюється й на європейську.

. Москва наполягає на повному припиненні постачання зброї, обміну розвідувальною інформацією та навчання українських військових. Залишається незрозумілим, чи стосується ця вимога лише американської допомоги, чи поширюється й на європейську. Визнання контрольованих Росією територій . Росія прагне міжнародного визнання Криму, Херсонської, Запорізької областей, «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» як російської території. У 2022 році Росія офіційно включила ці регіони до своєї Конституції.

. Росія прагне міжнародного визнання Криму, Херсонської, Запорізької областей, «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» як російської території. У 2022 році Росія офіційно включила ці регіони до своєї Конституції. Відновлення провідної ролі російської культури, мови та церкви . Москва хоче відновити провідний статус російської культури в Україні шляхом повернення російської мови, російських ЗМІ та Російської православної церкви в повсякденне життя – кроки, які фактично відкинуть назад внутрішню політику України після 2014 року, спрямовану на зменшення російського впливу.

. Москва хоче відновити провідний статус російської культури в Україні шляхом повернення російської мови, російських ЗМІ та Російської православної церкви в повсякденне життя – кроки, які фактично відкинуть назад внутрішню політику України після 2014 року, спрямовану на зменшення російського впливу. Повернення до умов Стамбульської угоди. Кремль наполягає на «поверненні до умов Стамбульської угоди з усіх питань». Стамбульська угода – це набір мирних пропозицій, обговорених між Україною та Росією в березні 2022 року, які включали обговорення нейтралітету України, гарантій безпеки та обмежень для її військових в обмін на виведення російських військ. Повернення до Стамбула, на думку багатьох експертів, було би несприятливим для України.

Кремль активізує зусилля з усунення Зеленського

За словами джерел, Кремль активізував агресивну дезінформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію Зеленського, зображуючи його як перешкоду на шляху до припинення війни.

«Росія намагається використати напруженість у відносинах між командами президентів США та України, щоб проштовхнути «стамбульські тези» як вимоги до України щодо можливого припинення бойових дій та майбутніх мирних угод», – сказав високопоставлений український урядовець в інтерв’ю Kyiv Post.

За словами одного з джерел, російські ЗМІ все частіше отримують вказівки просувати наративи, які ставлять під сумнів легітимність Зеленського, намагаючись поширити ідею про те, що він чіпляється за владу, перешкоджаючи врегулюванню конфлікту шляхом переговорів.

Нинішня кампанія, спрямована насамперед на американську аудиторію, має на меті підірвати американську політичну та громадську підтримку України і включає наративи, які Трамп вже кілька разів за останній місяць повторював у своїх виступах в Овальному кабінеті.

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Київський експерт з питань російської дезінформації в Україні, який попросив не називати його ім’я через поточну політичну чутливість, підтвердив, що спостерігається сплеск зусиль, спрямованих на дискредитацію українського уряду і схиляння Сполучених Штатів до наративів, підтримуваних Кремлем.

Джерела зазначають, що кінцевою метою Кремля є тиск на Зеленського, щоб змусити його зняти заборону на переговори з Росією та призначити вибори – кроки, які могли би прокласти шлях до формування більш дружнього до Москви уряду в Києві.

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Москва просуває проросійських політиків в Україні

Обізнані джерела підтверджують, що Москва також взаємодіє з українськими політичними діячами за кордоном, закладаючи підґрунтя для появи проросійських кандидатів на майбутніх виборах.

«Це все правда, – підтвердив високопоставлений офіцер української розвідки, говорячи про документи і плани Росії. – Це дійсно відбувається».

Інший високопоставлений український урядовець, обізнаний із ситуацією, зазначив, що «значна кількість інформації», отриманої українськими дипломатами, вказує на те, що Росія «намагається використати розбіжності між українською та американською сторонами, щоб проштовхнути своє бачення майбутніх мирних переговорів, і що конкретною метою цих наративів є «дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні».

Нещодавній зсув Вашингтона в бік Москви приголомшив союзників і викликав трансатлантичну напруженість. Ще один український урядовець сказав, що партнери США, зокрема британці, висловили українським колегам своє здивування і занепокоєння тим, як швидко зникла підтримка Києва з боку США.

«Це дуже брудна гра», – сказало джерело, маючи на увазі те, як адміністрація Трампа зараз веде переговори.

Але в Державному департаменті заявили Kyiv Post, що мирні переговори, які тривають, мають на меті змусити Україну і Росію сісти за «стіл переговорів», не надаючи перевагу одній стороні над іншою.

«Єдиний спосіб припинити цю війну – це якщо і Росія, і Україна сядуть за стіл переговорів, і обом доведеться приймати важкі рішення, – сказав речник Держдепу. – Участь у переговорах швидко покаже, чи обидві сторони серйозно налаштовані на мир. Не в інтересах жодної зі сторін зволікати з серйозною участю».

Білий дім не відповів на прохання Kyiv Post про коментарі.