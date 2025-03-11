Спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф планує відвідати Москву, щоб зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним.

Про це повідомила журналістка Bloomberg Еннмарі Хордерн у соцмережі Х.

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Спецпредставник Трампа відвідає Москву

“Спецпредставник президента Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з президентом Путіним, повідомили мені мої знайомі люди і [репортер Bloomberg у Білому домі − ред.] Дженні Леонард”, − пояснила Хордерн.

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Раніше Віткофф висловився щодо переговорів між Штатами та Україною цього тижня в Саудівській Аравії. На його думку, вони сприятимуть “значному прогресу”.

Трамп заявив, що йому важче домовитися з Україною про мир, ніж з РФ

Президент США Дональд Трамп заявляв, що йому важче домовитися про припинення війни з Україною, ніж з Росією. 

Глава Білого дому вірить нібито Путін хоче миру, попри останні обстріли України. А зупинку військової допомоги пояснив тим, що не впевнений чи Київ хоче домовлятися про мир.

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У своєму зверненні 7 березня президент Володимир Зеленський розповів, що зараз ведеться найбільш інтенсивна робота з командою Дональда Трампа за весь час.

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Він також анонсував зустрічі у Європі та  Саудівській Аравії, де говоритимуть, зокрема, про припинення війни. 

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