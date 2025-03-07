Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю підтримав заклик лідера України Володимира Зеленського до повітряного та морського перемир’я у війні в Україні.

«Ми підтримуємо ідею якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню та припинення атак у повітрі та на морі як захід зміцнення довіри між сторонами», - заявив Ердоган під час онлайн-зустрічі, організованої ЄС.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Наші зусилля щодо досягнення угоди, яка гарантуватиме безпеку судноплавства в Чорному морі, відповідають цьому підходу», - сказав він.

Advertisement

Його заява пролунала невдовзі після того, як український президент повторив свою вимогу «тиші в небі... а також тиші на морі» після «масованої» російської атаки на енергосистему країни вночі.

У неділю президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Лондон і Париж пропонують місячне перемир’я в Україні «в повітрі, на морі та на енергетичній інфраструктурі».

Більше по темі У Вільнюсі зустрінуться голови парламентів України та кількох країн Північної Європи На наступному тижні представники України зустрінуться з головами парламентів країн Північної Європи для обговорення подальшого партнерства.

Ердоган, чия країна двічі приймала українсько-російські переговори на початку війни, також заявив, що обидві сторони повинні сісти за стіл переговорів, щоб будь-які мирні переговори були результативними.

Advertisement

«Сьогодні ми звертаємо увагу на важливість міцного дипломатичного підґрунтя, де обидві воюючі сторони будуть сидіти за столом переговорів для досягнення справедливого, тривалого і гідного миру», - сказав він.

Туреччина, член НАТО, прагне підтримувати добрі відносини з обома своїми чорноморськими сусідами з моменту російського вторгнення три роки тому і двічі проводила прямі переговори, спрямовані на припинення війни.