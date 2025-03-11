Комісія «прагне зробити можливим» для держав-членів вивчити інноваційні ідеї, в тому числі «центри повернення», в новому законодавстві, яке буде представлено сьогодні.

Нові правила ЄС щодо повернення - так званий «відсутній елемент» системи притулку та міграції - будуть представлені сьогодні на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі. Нове законодавство замінить існуючу директиву, яка діє з 2008 року.

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Новий текст, який, як раніше повідомляв Euractiv, буде регламентом, матиме пряму дію і буде обов’язковим до виконання в усіх державах-членах ЄС, оминаючи необхідність імплементації на національному рівні.

Проєкт регламенту, з яким ознайомився Euractiv, прокладає шлях до створення ЄС суперечливих «центрів повернення» - спеціальних центрів депортації за межами блоку. «Я прагну дати можливість державам-членам подумати про нові, інноваційні ідеї, в тому числі про центри повернення», - заявив начальник Єврокомісії Магнус Бруннер під час закритого брифінгу в понеділок.

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Це питання вже кілька місяців обговорюється на рівні ЄС, а президентка Єврокомісії фон дер Ляєн підняла цю концепцію в листі до держав-членів у жовтні минулого року, закликаючи до подальшого вивчення. Нова пропозиція передбачає три сценарії повернення осіб: країна походження, країна, з якої вони прибули транзитом, або країна, яка має угоду про «центр повернення» з державою-членом ЄС, йдеться в проєкті.

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За словами Бруннера, питання повернення є «екзистенціальним». «Ми намагаємося дати людям відчуття, що вони контролюють те, що відбувається в Європі», - сказав єврокомісар. Він підкреслив, що якщо партії демократичного центру не займуться цим питанням, «ми взагалі втратимо довіру наших громадян». Нові правила мають на меті створити єдину систему повернення в країнах-членах ЄС, усунути розбіжності в інтерпретації правил і вирішити проблему низького рівня повернення мігрантів в ЄС.

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«Четверо з п’яти осіб, які отримали рішення про повернення, залишаються в Європейському Союзі, - сказав Бруннер. «Це неприйнятно».

Як оголосила у неділю президентка Єврокомісії, регламент запропонує новий «європейський порядок повернення» і взаємне визнання рішень про повернення між країнами-членами ЄС. Однак у проекті зазначається, що це взаємне визнання не буде обов’язковим.

Нова пропозиція запровадить жорсткіші правила для осіб, які отримали рішення про повернення, особливо для тих, хто вважається загрозою безпеці. Підстави для затримання мають бути розширені, щоб врахувати ризик втечі, з можливим терміном утримання під вартою до 24 місяців. Очікується, що для осіб, які становлять загрозу безпеці, тримання під вартою триватиме стільки, скільки суддя вважатиме за необхідне після проведення оцінки.

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Заборона на в’їзд, яка раніше обмежувалася 5 роками, тепер може продовжуватися до 10 років, а для осіб з високим рівнем ризику - до 20 років. Пропозиція також запроваджує нові зобов’язання для репатріантів і скасовує фіксований період добровільного від’їзду від 7 до 30 днів, надаючи державам-членам контроль над термінами.

Текст також може прокласти шлях до розширення ролі Прикордонного агентства ЄС «Фронтекс» у питаннях повернення мігрантів, що буде розглянуто під час майбутніх регуляторних змін. «Ми працюємо над цим», - сказав Бруннер.

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Порядок денний другого терміну президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн охоплює збільшення чисельності Європейської прикордонної та берегової охорони втричі - до 30 000 осіб, що вимагатиме серйозного перегляду нормативно-правової бази.

Новий текст є частиною ширшого поштовху до більш жорстких правил. Глава міграційної служби ЄС підтвердив плани прискорити перегляд критеріїв безпечної третьої країни в рамках нового Пакту про міграцію.

Минулого тижня Комісія також підтвердила, що список безпечних країн походження в ЄС знаходиться в стадії розробки, яку планується завершити до червня.

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Euractiv раніше повідомляв, що Комісія консультується з державами-членами щодо прискорення перегляду до березня замість червня.