Журналістка проєкту «Слідство.Інфо» Каріна Бугайченко змогла ідентифікувати росіян, які катували українських полонених у сумнозвісному Курському СІЗО.

Встановити імена катів вдалося завдяки колишнім українським полоненим, Владиславу Задоріну та Мар’яну Ватралу, які дали велике інтерв’ю для Слідство.Інфо.

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Вони були у полоні росіян в Курському СІЗО та докладно розповіли про злочини росіян щодо українських військових і назвали їхні імена.

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«Баранов, Виноградов, Ложкін, Баглай — нечисть, яку потрібно, як пухлину, вирізати, садити та знищувати. Те, що вони з нами там робили під час перевірок…

Відбивали нирки і хлопці кров’юригали, і в туалет ходили з кров’ю...», — розповів Владислав Задорін.

Владислав, колишній морський піхотинець, потрапив у полон на острові Зміїний і перебував там один рік. Мар’ян провів у полоні росіян два роки та 4 місяці.

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З розповідей українських полонених випливає, що начальник Курського СІЗО №1 Олександр Баглай приймав прокурорів, які приїжджали до них з перевіркою. Якщо хтось із полонених скаржився при них на умови перебування, то Баглай наказував таких катувати.

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Співробітники СІЗО Віталій Віноградов брав участь у побиттях, а також придумував покарання для наших військових.

Олексій Баранов забирав їжу та бив полонених по голові залізною ложкою більше 50 разів на день.

Дмитро Ложкін спускав на українців собак, а також починав і сам гавкати, щоб налякати, психологічно тиснути.

“Він тільки заходить на поверх і починається собаче гавкання. Ми його так і назвали Собака, бо гавкав сам. У інших випадках, Ложкін спускав на нас собак. Каже: біжи в кінець коридору. Якщо ти повільно біжиш, то на тебе собаку спускають, а тобі ще треба повернутися назад. Ти так чи так зустрінешся з собакою”, – каже Задорін.

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Росіяни постійно порушують положення Женевської конвенції щодо полонених

Українські та світові медіа неодноразово писали про те, як росіяни регулярно порушують міжнародне право у сфері поводження з військовополоненими.

Історія Владислава та Мар’яна, на жаль, зовсім не перша у сумному літописі російсько-української війни. Так дії росіян у Курському СІЗО однозначно є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Україна постійно співпрацює з Росією щодо повернення українських полонених додому. Наприкінці минулого року, за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою на території Білорусі. Тоді сторони обмінялися списками військовополонених.

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Варто також додати, що протягом останнього часу Україна постійно фіксує просто вбивства російськими військовими бійців ЗСУ, які потрапили у полон.

Так, у лютому Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про появу в мережі відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють групу беззбройних українських військовополонених.