У Саудівській Аравії триває зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі - шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Україна та США обговорили мир у Джидді - що відомо

Перший раунд перемовин присвячений пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі, повідомило джерело, знайоме з перебігом зустрічі. Також під час першої частини говорили про угоду про рідкісноземельні метали, передає кореспондентка Суспільного.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Після більш ніж трьох годин зустрічі радник з національної безпеки США заявив журналістам, що переговори з Україною “просуваються”.

Advertisement

“Переговори проходять добре, обговорено багато питань”, - сказав неназваний український посадовець у коментарі The Guardian.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає зустріч в Джидді як чудову можливість для просування миру та розвитку партнерства.

Більше по темі Мільярдери, які підтримали Трампа, втратили понад $200 млрд після його інавгурації Найбільше коштів втратив очільник компанії SpaceX і керівник департаменту ефективності уряду США Ілон Маск.

«Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства. Конструктивна атмосфера доводить, що ми можемо використати цю можливість. Україна як ніхто хоче миру», — написав Сибіга.