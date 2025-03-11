У Саудівській Аравії триває зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі - шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Україна та США обговорили мир у Джидді - що відомо

Перший раунд перемовин присвячений пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі, повідомило джерело, знайоме з перебігом зустрічі. Також під час першої частини говорили про угоду про рідкісноземельні метали, передає кореспондентка Суспільного.

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Після більш ніж трьох годин зустрічі радник з національної безпеки США заявив журналістам, що переговори з Україною “просуваються”.

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“Переговори проходять добре, обговорено багато питань”, - сказав неназваний український посадовець у коментарі The Guardian.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає зустріч в Джидді як чудову можливість для просування миру та розвитку партнерства.

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«Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства. Конструктивна атмосфера доводить, що ми можемо використати цю можливість. Україна як ніхто хоче миру», — написав Сибіга.

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Фото: ermaka2022/Telegram
Фото: ermaka2022/Telegram
Фото: ermaka2022/Telegram
Фото: ermaka2022/Telegram

«Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи. Ми сподіваємося, що сторони зможуть знайти справедливе та тривале рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін. Китай готовий працювати з міжнародним співтовариством і продовжувати відігравати конструктивну роль для політичного врегулювання української кризи», — зазначила речниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін.

Напередодні переговорів з українською делегацією у Саудівській Аравії сенатор Марко Рубіо допустив можливість неформальної розмови з Володимиром Зеленським, повідомили у Білому домі.

Зустріч делегацій України та США у Джидді - що відомо

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. 

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Україну представляють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник Президента США з національної безпеки Майкл Волц.

Перед зустріччю Єрмак заявив, що лідерство США та підтримка Європи допоможуть Україні досягти довготривалого миру, але для цього необхідно виконати низку умов.

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