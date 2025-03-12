За результатами восьмигодинних переговорів між делегаціями України та США в Джидді (Саудівська Аравія) Офіс Президента України оприлюднив спільну заяву, в якій йдеться про готовність України прийняти американську пропозицію про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Україна і США домовилися про можливе 30-денне припинення вогню

Такий режим припинення вогню може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

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“Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути подовжений за взаємною згодою сторін, за умови ухвалення та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати повідомлять Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру”, – цитує заяву пресслужба. Тобто ключовою умовою є ухвалення та одночасне виконання домовленостей Росією.

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Трамп обговорить із Путіним 30-денне перемир’я

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить питання припинення вогню з російським президентом Владіміром Путіним.

Трамп сподівається, що Росія погодиться на припинення вогню.

“Я поговорю з Владіміром Путіним, так… Сподіваюся, він також погодиться, і я справді вважаю, що це буде 75% шляху до мети”, − пояснив Трамп.

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США скасували паузу в обміні розвідданими та відновили допомогу Україні

За підсумками зустрічі делегацій України та США в Джидді, Сполучені Штати оголосили про негайне скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Ключовою умовою є одночасне виконання домовленостей Росією. США наголосили, що взаємність дій з боку РФ є вирішальним фактором для досягнення миру.

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США.

Перед зустріччю Єрмак заявляв, що лідерство США та підтримка Європи допоможуть Україні досягти довготривалого миру, але для цього необхідно виконати низку умов.