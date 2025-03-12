Австралія перебуває в стані підвищеної бойової готовності майже місяць, відтоді як флотилія військово-морських сил Китаю здійснила неоголошений рейд навколо континенту.

Кораблі КНР, заходячи та виходячи з виключної економічної зони Австралії, провели навчання з бойовими стрільбами поблизу комерційного повітряного простору, змусивши десятки цивільних рейсів змінити маршрут, повідомляє The New York Times.

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Китай оточує Австралію: неоголошений рейд та струбованість союзників

Китайські військові кораблі пройшли повз місто Перт через кілька днів після того, як атомний підводний човен США пришвартувався на сусідній військово-морській базі. Минулими вихідними флотилія попрямувала на північ до Індонезії.

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Австралійська влада запевняла громадськість, що дії китайських кораблів відповідають міжнародному праву. Проте, цей рейд став найдальшим просуванням китайського флоту на південь та викликав занепокоєння в Австралії.

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Флотилія Австралії складалася з крейсера, фрегата та танкера-поповнювача.

Експерти наголошують, що Китай продемонстрував здатність діяти у безпосередній близькості від Австралії, у той час, як її власний флот має обмежені можливості.

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“Китайці показують нам, що ми на власному подвір’ї”, - заявив експерт з військових витрат Маркус Хеллієр.

Австралія може розраховувати на допомогу союзників, таких як Нова Зеландія, але інцидент підкреслив потенційні виклики для безпеки країни.

Рейд китайських кораблів відбувся на тлі дискусій щодо надійності США як союзника, особливо після заяв президента США Дональда Трампа, які викликали сумніви щодо його підтримки.

“Військово-морський флот Китаю ілюструє вразливість Австралії саме в той момент, коли США демонструють свою ненадійність”, - пише політичний редактор The Sydney Morning Herald Пітер Гартчер.

Уряд Австралії вже давно намагається стабілізувати відносини з Китаєм, водночас поглиблюючи військовий альянс зі США в рамках пакту AUKUS.

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Інфографіка The New York Times

Посилення обороноздатності Австралії

Інцидент змусив Австралію критично оцінити стан власного флоту, який є найстарішим та найменшим з часів Другої світової війни, а також її військову залежність від США та зростаючу міць Китаю.

“Вони (ред. - Китай) поступово, але дуже впевнено розправляють крила, показуючи світові, що можуть бути там, де хочуть, і коли хочуть”, - зазначив ексзаступник командувача ВМС Австралії Роуен Моффітт.

Рейд китайської флотилії став нагадуванням про те, що ворожі сили можуть досягти австралійських берегів, що викликає занепокоєння серед експертів та громадськості.

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20 лютого стало відомо, що Австралія збудує найбільший флот з часів Другої світової війни для протистояння Китаю у Тихоокеанському регіоні, але результати очікуються не раніше 2030-х років.

Австралія змушена скасовувати рейси через стрільби

21 лютого занепокоєння стосовно присутності військових кораблів Китаю в регіоні досягло критичної позначки, трансформувавшись у відчуття реальної тривоги.

Пілот комерційного авіалайнера, що здійснював політ над Тасмановим морем на маршруті між Австралією та Новою Зеландією, перехопив радіоповідомлення з китайських кораблів. З цих повідомлень випливало, що кораблі збираються провести навчання з бойовими стрільбами.

Негайно попередивши австралійську службу цивільної авіації, пілот ініціював термінову зміну маршрутів для повітряних суден, що знаходилися в цьому районі.

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Через цю історію близько 50 літаків були змушені змінити курс.

Китайські офіційні особи заявили, що їхні навчання не порушують норми міжнародного права. Проте, експерти вважають, що метою рейду було надіслати чітке повідомлення Австралії та її союзникам.

“Це конкретне послання полягає в тому, що ми можемо вам погрожувати”, - сказав директор проєкту SeaLight Рей Пауелл.