Президент США Дональд Трамп відмовився від наміру запровадити підвищені до 50% тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади, повідомив головний торговий радник Білого дому Пітер Наварро в інтерв’ю CNBC.

Трамп не буде вводити мита на сталь і алюміній з Канади: подробиці

Про відмову від плану підвищити мита для провінції Онтаріо до 50% повідомили через шість годин після того, як Трамп про нього оголосив.

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Раніше Трамп оголосив про плани подвоїти імпортні мита на канадські метали у відповідь на рішення провінції Онтаріо ввести 25% тариф на експорт електроенергії до сусідніх американських штатів.

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Пізніше прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що вирішив призупинити дію підвищеного мита, поговоривши з міністром торгівлі США Говардом Лутніком.

Трюдо заявив, що Трамп запровадив імпортні мита аби анексувати Канаду

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що рішення Дональда Трампа про запровадження високих мит на канадські товари свідчить про прагнення того анексувати країну.

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Канадський премʼєр наголосив, що “цього ніколи не станеться, ми ніколи не станемо 51-им штатом”.

Трамп запровадив 25% мита на товари, які імпортуються до США з Канади й Мексики. У відповідь Канада запровадила такі ж мита.

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Найбільшими постачальниками сталі у США є сусідні країни, тобто Мексика і Канада. З Канади Штати імпортують найбільше алюмінію.