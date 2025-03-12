Кремль очікує від США детальної інформації про переговори між американською та українською делегаціями, що відбулися в Джидді (Саудівська Аравія). Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

РФ вимагає від США звіту про переговори з Україною в Джидді

“Ви забігаєте трохи вперед... Учора... Рубіо і... Волтц заявили, що по різних каналах вони передадуть нам детальну інформацію про суть розмови”, – цитує Пєскова BBC.

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За його словами, найближчими днями заплановано контакти між Кремлем і США, під час яких російська сторона сподівається отримати повну інформацію.

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Пєсков також повідомив, що наразі немає домовленостей про телефонну розмову Путіна і Трампа, і запитів від США не надходило. Проте Кремль не виключає можливості такої розмови.

РФ скептично ставиться до ідеї про 30-денне припинення вогню

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. 

За результатами восьмигодинних переговорів між делегаціями України та США в Джидді (Саудівська Аравія) Офіс Президента України оприлюднив спільну заяву, в якій йдеться про готовність України прийняти американську пропозицію про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

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Високопоставлені російські джерела повідомили, що Росія обережно ставиться до пропозиції США про 30-денне припинення вогню в Україні, підтриманої Києвом. Москва наполягає, що будь-яка угода про завершення війни має враховувати її територіальні завоювання та “занепокоєння”.

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Путіну буде складно погодитися на припинення вогню без ширших домовленостей і гарантій, оскільки, на його думку, Росія зараз має сильну позицію через окупацію українських територій. 

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