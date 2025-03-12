Світовий Конґрес Українців (СКУ) вітає конструктивний діалог між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії, про який повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Ми підтримуємо чітку позицію України щодо досягнення тривалого миру, який передбачає, серед іншого, критично важливі гуманітарні заходи – припинення атак з неба та моря, негайне звільнення військовополонених та цивільних, а також повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

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Ініціатива 30-денного припинення вогню, запропонована США, відкриває критично важливу можливість для досягнення реального прогресу в мирних переговорах. СКУ високо оцінює активну позицію України та її готовність негайно запровадити режим припинення вогню за умови взаємної згоди Росії.

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Проте, ми наголошуємо: саме Росія є агресоркою, яка розпочала незаконне вторгнення в Україну та щоденно здійснює ракетні й дронові атаки, цілеспрямовано атакуючи цивільних. Ці безжальні напади призвели до сотень тисяч смертей та завдали Україні збитків на сотні мільярдів доларів. Росію потрібно притягнути до відповідальності за воєнні злочини та змусити фінансувати відновлення України.

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“Непохитна відданість Президента Зеленського миру, чітко сформульована через конструктивну дипломатію, демонструє щире прагнення України припинити цю нищівну війну. Однак, з огляду на безперервну агресію Росії, її воєнні злочини та очевидне прагнення відновити радянську імперію і сферу впливу, ми маємо мало впевненості у її бажанні справді завершити війну”, – сказав Президент СКУ Павло Ґрод.

Важливо, щоб союзники України продовжували зміцнювати міжнародну коаліцію, надаючи Україні необхідні військові та економічні ресурси для остаточного завершення війни й гарантування, що Росія більше ніколи не зможе вести війну проти України чи загрожувати європейській безпеці, наголосив Ґрод.

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