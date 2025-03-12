Головні заяви Президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з українськими журналістами на тлі перемовин української та американської делегацій у Джидді.

Україна готова підписати угоду про рідкісноземельні метали

“Україна готова до підписання рамкової угоди (про рідкісноземельні метали - ред.). Як перший крок. Ми завжди про це говорили. Чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Нема про що говорити. Ніяких секретів за лаштунками немає. Ми готові”, - заявив Зеленський, передає кореспондент Укрінформу.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не став би розглядати запропоновану угоду між Україною та США щодо видобутку корисних копалин як гарантію безпеки.

Зеленський: У разі відмови Росії від 30-денного перемирʼя, можемо розраховувати на кроки США

Президент України заявив, що якщо Росія відмовиться від пропозицій, вироблених під час зустрічі української та американської делегацій в Джидді, можна розраховувати на сильні кроки з боку США щодо РФ.

Більше по темі Трамп відмовився від введення тарифів 50% мита на сталь і алюміній з Канади 1 лютого американський лідер оголосив, що запроваджує 25% мито на імпорт із Канади та Мексики.

“Сильні кроки щодо російської сторони. Я так розумію, що ми можемо розраховувати на сильні кроки. Деталей поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії і посилення України”, - сказав Зеленський.

Він додав, що про гарантії безпеки українська влада готова говорити з партнерами більш детально, якщо на фронті буде тиша у 30 днів.

Advertisement

«У нас є наші пропозиції, але (потрібно — ред.) покласти на папір погоджені кроки з нашими союзниками, погоджені кроки і формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у України після закінчення цієї війни», - заявив Зеленський.

Відповідаючи на питання, якими є, на його думку, реалістичні строки щодо припинення вогню, якщо раптом росіяни на це погодяться, Президент зазначив, що сьогодні залежить все від того, чи хоче РФ припинення вогню і тиші, чи вона хоче продовжувати вбивати людей.

«Сьогодні (це — ред.) залежить від цієї країни, на 100%, бо Америка показала свої кроки і свою позицію, Україна показала, відповіла, без будь-яких різних тлумачень, дуже прямо свою позицію. І сьогодні Росії доведеться на це відповідати. І після цього, я вже не знаю, у якому форматі... якщо це станеться, то який моніторинг... це вже технічні групи, як вони будуть зустрічатися і коли — це наступні кроки», - поінформував Зеленський.

Advertisement

Зеленський: Зустріч у Джидді була правильною

Президент заявив, що зустріч у Джидді розбиває плани РФ щодо ескалації відносин між США та Україною.

“Росіяни роблять усе, щоб посварити Україну з Америкою. Можна бачити різні результати у Саудівській Аравії (результати переговорів між Україною та США - ред.). Хтось побачив головний результат у відновленні допомоги, хтось - перші кроки до закінчення війни. Я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між США та Україною. Навпаки, йде деескалація, і так і повинно бути між партнерами”, - наголосив Зеленський.

Advertisement

Він назвав цю зустріч правильною.

“Я вважаю, що чим більше наші сторони говорять, спілкуються, показують деталі, обговорюють кожну з деталей, тим більше ми будемо знаходитися в одному контексті. І на мою думку, саме тому є відповідний результат цієї зустрічі. Нам знадобився деякий час бути більше в контакті, але цього ще не вистачить, треба ще зустрічі, і якщо вони будуть з таким позитивом, то у нас може бути бажаний результат”, - зазначив Зеленський.

Окупація українських територій ніколи не буде визнана

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими.

“Визнавати жодні окуповані території Росією ми не будемо. Це факт. Наші люди боролися за це, наші герої віддали свої життя. Скільки поранених, скільки всього пережито. Тому ніхто не забуде про це. Коли я кажу, що ніхто не забуде, це наші основні червоні лінії”, - сказав Зеленський.

Advertisement

Він зазначив, що держава не дозволить нікому забути про цей злочин проти України.

Президент України додав, що на кожен свій удар Росія буде отримувати від України справедливу й рішучу відповідь, передає кореспондент Укрінформу.

“Наші Сили оборони задіюють різну далекобійну зброю вітчизняного виробництва. Це не демонстрація сили, це абсолютно справедлива відповідь на те, що робить Росія з нами”, - наголосив він.

Advertisement

Зеленський зазначив, що сьогодні РФ атакувала Кривий Ріг, і питання про відповідь українських військ навіть не стоїть, вона є очевидною.

Це не демонстрація сили, а підтвердження того, що Україна – незалежна та суверенна держава і на кожен ворожий удар буде дана відповідь.

“Ми нічого не починали, вони (Росія - ред.) почали війну. Ми вчорашніми рішеннями демонструємо, що ми хочемо наблизити закінчення цієї війни. Ми хочемо миру, але вбивати наших людей і не отримувати відповідь - такого не буде”, - наголосив Президент.

Зеленський заявив, що українські військові на Курщині виконують свої завдання

Українські військові на території Курської області РФ виконують свої завдання, а військове командування зберігає максимум життів українських воїнів, заявив Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наші війська на території Курської області виконують свої завдання. Русскіє однозначно намагаються максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що має робити, зберігає максимум життів наших воїнів», - сказав він.

За його словами, українській владі зрозуміло, що буде показувати російська сторона у найближчі дні.

«Я думаю, що питання навіть не у тому, що вони піднімають градус у Курському напрямку. Вони робитимуть залякування. Я думаю, і ядерного характеру також. Потрібно зрозуміти, що це — зрозуміла методичка дій РФ при будь-яких форматах дипломатії», - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що на це потрібно тверезо дивитися і реагувати не тільки на інформаційні загрози, а й на реальні.