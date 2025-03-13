Громадянам віком до 24 років пропонується одноразова виплата у розмірі 200 000 гривень (4 880 доларів США), базова зарплатня в розмірі, еквівалентному 2 900 доларів, надбавки за роботу в складних умовах та бойові дії, безкоштовні житло, медичні та стоматологічні послуги, а також право на виїзд за кордон після одного року служби.

Після повернення до цивільного життя солдат, який бере участь у програмі, матиме пільги для ветеранів, у тому числі гарантований державою безвідсотковий кредит на придбання житла, субсидовану або безкоштовну вищу освіту, а також пільгові тарифи на житлово-комунальні послуги.

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На веб-сайті ЗСУ, через який проводиться набір, зазначено, що перші когорти новобранців поповнять особовий склад шести підрозділів, які мають значний бойовий досвід, а саме 10-ї окремої гірсько-штурмової, 72-ї механізованої, 95-ї десантно-штурмової, 38-й бригади морської піхоти, 28-ї та 92-ї механізованих бригад.

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П’ять і з цих шести бригад мають великий бойовий досвід ще з 2014-15 років. 38-а бригада морської піхоти веде свою історію від меншого десантно-штурмового підрозділу, сформованого в той самий час.

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Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” позують на тлі знищеної російської техніки на рекламному відео для 18-24-річних добровольців. Скріншот з відео, опублікованого в лютому.

На рекрутинговій онлайн-платформі ЗСУ добровольці можуть обрати підрозділ, до якого вони хочуть приєднатися. Деякі підрозділи, як-от 92-а бригада, пропонують добровольцям призначення на такі фронтові посади, як стрілець, гранатометник і розвідник, а також на менш небезпечні посади – логіста або оператора БПЛА.

92-а ОМБр найбільш відома в Україні завдяки тому, що в перші дні війни успішно відбила масовані російські танкові атаки в Харківській області.

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У рекламному ролику 92-ї бригади, зокрема, сказано: «Ми маємо 10-річний досвід боротьби з окупантом. Ми дали росіянам по зубах на початку повномасштабного вторгнення, відстоявши Харків. Ми витіснили ворога з Харківщини під час контрнаступу. Ми тримали оборону на «дорозі життя» під Бахмутом, знищуючи «вагнерівців». Відважно билися з орками на підступах до Часового Яру. Зараз воюємо під Торецьком, на Курщині, в Глибокому. У нас є досвід, потужна тренувальна база, сучасне озброєння. Ми готові прийняти до свого підрозділу мотивованих людей».

У понеділок 92-а ОМБр опублікувала відео, на якому десять новобранців у повному обмундируванні виконують фізичні вправи та вправи зі зброєю. Один із новобранців – Іваном – розповів, що вступив до лав 92-ї бригади через її бойову репутацію, можливість поїхати зі своєю дівчиною за кордон після року служби, а також можливість заробити і допомогти своїм батькам грошима. Він розповів, що йому одразу виплатили 200 000 гривень.

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У рекламному відеоролику 95-ї десантно-штурмової бригади її боєць Андрій сказав, що вступив до лав ЗСУ, щоб захистити Україну і мати можливість купити будинок для своїх батьків. 10-та гірсько-штурмова бригада на своєму відео показала солдатів, які йдуть через Карпатські гори і спускаються по тролеях, роботу своїх танків і бойових броньованих машин і російських солдатів, узятих у полон в окопі.