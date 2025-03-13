Громадянам віком до 24 років пропонується одноразова виплата у розмірі 200 000 гривень (4 880 доларів США), базова зарплатня в розмірі, еквівалентному 2 900 доларів, надбавки за роботу в складних умовах та бойові дії, безкоштовні житло, медичні та стоматологічні послуги, а також право на виїзд за кордон після одного року служби.
Після повернення до цивільного життя солдат, який бере участь у програмі, матиме пільги для ветеранів, у тому числі гарантований державою безвідсотковий кредит на придбання житла, субсидовану або безкоштовну вищу освіту, а також пільгові тарифи на житлово-комунальні послуги.
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На веб-сайті ЗСУ, через який проводиться набір, зазначено, що перші когорти новобранців поповнять особовий склад шести підрозділів, які мають значний бойовий досвід, а саме 10-ї окремої гірсько-штурмової, 72-ї механізованої, 95-ї десантно-штурмової, 38-й бригади морської піхоти, 28-ї та 92-ї механізованих бригад.
Хроніка війни в Україні. 13 березня: Ворог тисне на Покровському й Торецькому напрямках
П’ять і з цих шести бригад мають великий бойовий досвід ще з 2014-15 років. 38-а бригада морської піхоти веде свою історію від меншого десантно-штурмового підрозділу, сформованого в той самий час.
На рекрутинговій онлайн-платформі ЗСУ добровольці можуть обрати підрозділ, до якого вони хочуть приєднатися. Деякі підрозділи, як-от 92-а бригада, пропонують добровольцям призначення на такі фронтові посади, як стрілець, гранатометник і розвідник, а також на менш небезпечні посади – логіста або оператора БПЛА.
92-а ОМБр найбільш відома в Україні завдяки тому, що в перші дні війни успішно відбила масовані російські танкові атаки в Харківській області.
У рекламному ролику 92-ї бригади, зокрема, сказано: «Ми маємо 10-річний досвід боротьби з окупантом. Ми дали росіянам по зубах на початку повномасштабного вторгнення, відстоявши Харків. Ми витіснили ворога з Харківщини під час контрнаступу. Ми тримали оборону на «дорозі життя» під Бахмутом, знищуючи «вагнерівців». Відважно билися з орками на підступах до Часового Яру. Зараз воюємо під Торецьком, на Курщині, в Глибокому. У нас є досвід, потужна тренувальна база, сучасне озброєння. Ми готові прийняти до свого підрозділу мотивованих людей».
У понеділок 92-а ОМБр опублікувала відео, на якому десять новобранців у повному обмундируванні виконують фізичні вправи та вправи зі зброєю. Один із новобранців – Іваном – розповів, що вступив до лав 92-ї бригади через її бойову репутацію, можливість поїхати зі своєю дівчиною за кордон після року служби, а також можливість заробити і допомогти своїм батькам грошима. Він розповів, що йому одразу виплатили 200 000 гривень.
У рекламному відеоролику 95-ї десантно-штурмової бригади її боєць Андрій сказав, що вступив до лав ЗСУ, щоб захистити Україну і мати можливість купити будинок для своїх батьків. 10-та гірсько-штурмова бригада на своєму відео показала солдатів, які йдуть через Карпатські гори і спускаються по тролеях, роботу своїх танків і бойових броньованих машин і російських солдатів, узятих у полон в окопі.
У березневих зведеннях з місць бойових дій повідомлялося про потужні російські атаки на слабкі українські позиції практично на всіх ділянках фронту, але особливо на Курському та Покровському напрямках.
18 лютого речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що програма набору добровольців у віці від 18 до 24 років стартувала 11 лютого, і що за перший тиждень було подано майже 10 000 заявок.
Матеріали, опубліковані за місяць приймаючими частинами, показують групи солдатів чисельністю 10-20 осіб.
У заявах приймаючих бригад говорилося, що нові солдати пройдуть двомісячну базову підготовку, а потім від двох до чотирьох тижнів спеціалізованої підготовки.
В Україні під час дії воєнного стану призову на військову службу підлягають чоловіки у віці 18-60 років, але до бойових підрозділів заборонено примусово направляти чоловіків віком до 24 років.
Середній вік військовослужбовця ЗСУ становить 40-50 років. Союзники України критикують її керівництво за нездатність укомплектувати підрозділи боєздатними молодими людьми.
Президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці неодноразово заявляли, що кадровий голод в українській армії безпосередньо пов’язаний із обмеженим постачанням зброї та техніки, що перешкоджає формуванню нових бойових підрозділів.
Кілька підрозділів ЗСУ з відмінним бойовим досвідом і налагодженою системою командування можуть відбирати новобранців, а саме 12-та бригада Національної гвардії «Азов», 13-та (Харківська) бригада Національної гвардії «Хартія», 3-тя (Київська) штурмова бригада і 414-та бригада безпілотних літальних апаратів «Пташки Мадяра», якою командує бізнесмен Роберт Бровді. Однак більшість із 110-120 бойових бригад ЗСУ, про які повідомляється, є менш забезпеченими і більш залежними від мобілізації.
Наприкінці 2024 року повідомлялося, що від початку повномасштабної війни ЗСУ втратили понад 100 000 осіб через дезертирство, значною мірою через те, що солдати, які добровільно пішли служити за стандартним контрактом, перебувають у лавах ЗСУ по два-три роки, іноді у фронтових частинах, і не мають можливості законно звільнитися зі служби.
Ініціатива «18-24» пропонує рівну або кращу оплату праці та гарантує звільнення з армії, за бажання, після року служби