В Україні вичерпано запас тактичних балістичних ракет ATACMS (класу “земля-земля”).

Про це Associated Press повідомили неназваний американський чиновник та член комітету оборони Верховної Ради.

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Нестача ATACMS в Україні: що відомо

Американський чиновник повідомив AP, що США поставили Україні менше 40 ракет ATACMS, і вони, за його словами, закінчилися ще наприкінці січня 2025 року.

Навесні 2024 року адміністрація Байдена передала Україні до 500 ракет ATACMS із запасів Пентагону з обмеженням: дозволялося завдавати ударів лише по цілях на тимчасово окупованих територіях України.

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Чи продає Україна американську зброю мексиканським картелям?

Американський ведучий ток-шоу Такер Карлсон в інтерв’ю, опублікованому 10 лютого, доволі сміливо заявив, що половина зброї, яку Київ отримав від Вашингтона, була продана мексиканським картелям.

Він також заявив, що американські “[розвідувальні] служби повністю в курсі”, і що ЦРУ фактично заробляє на цих продажах, і додав, що «не може цього довести, але впевнений у цьому”.

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Незрозуміло, чому Карлсон згадав саме New York Times, але може йтися про статтю під назвою “Купуєте зброю? Україна може незабаром стати вашим найкращим вибором”, але в ній мова йшла не про торгівлю на чорному ринку, а про зброю, яка виробляється в Україні.

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Його заяви також суперечать тому, що сказав Кіт Келлоґґ – спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії.

Келлоґґ сказав, що США виділили понад 174 мільярди доларів країні, яка перебуває у стані війни, і ці кошти проходять американський аудит, причому частина з них інвестується в оборонну промисловість США, щоб допомогти забезпечити оборонні потреби Києва.

Простий спосіб спростувати твердження Карлсона – подивитися на ту зброю, яку отримала Україна, і яку використовують мексиканські картелі.