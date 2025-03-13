Про чергові воєнні злочини російських військових стало відомо цими днями. Так, 13 березня російські окупанти, ймовірно, вкотре розстріляли українських військовополонених, повідомляє Омбудсмен Дмитро Лубінець.

«На оприлюдненому відео видно щонайменше п’ять ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ», - пише Лубінець у своєму Телеграм каналі.

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Омбудсман також заявив, що направив листи до ООН та МКЧХ, аби цей воєнний злочин був зафіксований.

Росіяни розстріляли ще шістьох українських полонених

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вже повідомляв про появу чергового відео, на якому, ймовірно, російські військові розстрілюють шістьох беззбройних українських військовополонених.

На відео видно, як окупанти розстрілюють українських воїнів у спину.

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Українська команда готова до подальшої конструктивної роботи з партнерами для врегулювання війни.

“Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах у інших побратимів”, − зазначив Лубінець.

Він зауважив, що російська армія вчергове демонструє свою злочинність і не дотримується жодних норм міжнародного права.

Лубінець надіслав інформацію про цей злочин до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

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“Цей факт повинен бути зафіксований! Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність. На це не можна закривати очі! Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм!”, − наголосив омбудсмен.

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