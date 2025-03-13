Фінляндія, у четвер, 13 березня, оголосила про виділення чергового, 28-го пакету військові допомоги для України на суму близько 200 мільйонів євро ($217,48 млн), пише Укрінформ, посилаючиcm на інформацію, оголошену під час двосторонньої зустрічі між міністром оборони Фінляндії Антті Хякканеном і міністром оборони України Рустемом Умеровим.

Пакет нині очікує на затвердження фінським урядом і президентом. Як зазначається, зміст пакету допомоги детально не розголошується.

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28-й пакет військової допомоги від Фінляндії - що відомо

Таким чином разом із цим пакетом Фінляндія збільшить загальну суму наданої допомоги України до 3,3 млрд євро.

Як зазначає Reuters, міноборони Фінляндії включило у пакет допомоги артилерійські боєприпаси.

Під час зустрічі міністри також підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва між оборонними відомствами двох країн.

Більше по темі Варшава закликала США розмістити ядерну зброю в Польщі Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що НАТО слід перемістити свої засоби стримування далі на схід – до Польщі.

Він включає положення про обмін даними, виробництво боєприпасів та спільні оборонні проекти.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хеккянен заявив, що ця угода ґрунтується на підтримці, наданій Україні протягом останніх трьох років, оскільки Фінляндія «поділяє той самий погляд на російську загрозу у світлі нашого історичного досвіду».

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«Цей меморандум про взаєморозуміння є свідченням того, що ми хочемо і надалі розширювати та поглиблювати цю співпрацю на користь обох країн», - сказав він.

Раніше ми писали про те, що Фінляндія надасть Україні гуманітарну допомогу на 16 млн євро, яка є частиною річного пакету підтримки, загальний обсяг якого становить 36,5 мільйонів євро, спрямованих на гуманітарні цілі.

Доставка необхідних Україні товарів буде здійснюватися за посередництва гуманітарних агентств Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Фінляндія під час головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) буде відстоювати непорушність кордонів усіх держав, зокрема України, спираючись на фундаментальні принципи Гельсінської угоди.