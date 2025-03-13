В межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Україна отримала перший транш у розмірі 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 мільярда доларів США), забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна отримала $1,7 млрд у межах ініціативи G7

“Зазначені кошти... спрямуємо на пріоритетні потреби державного бюджету”, − написав Шмигаль.

Канада загалом передбачила 5 мільярдів канадських доларів на ініціативу ERA, яка передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Advertisement

“Дякую Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує Росію до фінансової відповідальності за агресію”, − додав він.

Україна отримала перший транш від Британії у межах кредиту коштом активів РФ

Нещодавно, 7 березня, Україна отримала перші 752 млн фунтів від Великої Британії у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Більше по темі Америка Огидна Наша відповідь? Неприйняття, відраза, злість, рішучість

2 березня Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Україні кредиту в 2,26 мільярда фунтів стерлінгів.

Кошти планують спрямувати на зміцнення обороноздатності України. Кредит планують погашати за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів.

Advertisement

Водночас Франція, Німеччина та Британія обмірковують можливість використання арешту понад €200 млрд заморожених активів РФ для стимулювання переговорів щодо завершення війни в Україні.