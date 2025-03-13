В межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Україна отримала перший транш у розмірі 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 мільярда доларів США), забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Україна отримала $1,7 млрд у межах ініціативи G7

“Зазначені кошти... спрямуємо на пріоритетні потреби державного бюджету”, − написав Шмигаль.

Канада загалом передбачила 5 мільярдів канадських доларів на ініціативу ERA, яка передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

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“Дякую Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує Росію до фінансової відповідальності за агресію”, − додав він.

Україна отримала перший транш від Британії у межах кредиту коштом активів РФ

Нещодавно, 7 березня, Україна отримала перші 752 млн фунтів від Великої Британії у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

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2 березня Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Україні кредиту в 2,26 мільярда фунтів стерлінгів.

Кошти планують спрямувати на зміцнення обороноздатності України. Кредит планують погашати за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів. 

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Водночас Франція, Німеччина та Британія обмірковують можливість використання арешту понад €200 млрд заморожених активів РФ для стимулювання переговорів щодо завершення війни в Україні.

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